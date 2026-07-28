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Captan a la esposa de Yeison Jiménez llorando tras concierto con canciones del artista

Sonia Restrepo se mostró afectada en el homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez en el que sería su cumpleaños.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de yeison jimenez
Esposa de Yeison Jiménez en homenaje del artista/AFP: Rodrigo Varela

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, rompió en llanto en medio del concierto en homenaje que le hicieron al artista en que sería su cumpleaños luego de seis meses de su fallecimiento , quien recordemos perdió la vida el 10 de enero tras un trágico accidente aéreo.

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¿Cómo fue el concierto en homenaje a Yeison Jiménez en su cumpleaños?

En el Movistar Arena en Bogotá se realizó un concierto en homenaje al artista, donde sus músicos, que han seguido con su legado, decidieron ofrecer un concierto con las canciones del caldense para celebrar el que habría sido el cumpleaños del cantante.

esposa de yeison jimenez en el que seria cumpleaños del artista

Al lugar asistió Sonia Restrepo, que estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos, como Diva Jessurum, quien compartió imágenes de lo que fue dicha conmemoración.

"Este fin de semana no fue de tristeza, fue de amor. De ese amor inmenso que sigue abrazando a Yeison cada día (...) el Movistar Arena se llenó para homenajearlo, Silvania volvió a cantarle con el alma y, en el lugar donde hoy descansa, docenas de personas llegaron con flores, lágrimas, oraciones y canciones para decirle que jamás lo olvidarán", escribió.

Detalló que hay personas que parten demasiado pronto, pero que dejan una huella tan profunda que el tiempo no logra borrarla.

Con ello, agregó que Yeison Jiménez seguirá viviendo en cada nota, cada recuerdo y en el inmenso cariño que le brindan los que siguen amando como el primer día.

"Porque cuando el amor es verdadero… nunca dice adiós", concluyó.

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¿Sonia Restrepo rompió en llanto tras homenaje a Yeison Jiménez?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve a la mujer desconsolada llorando al recordar a Yeison Jiménez en el concierto, mientras sus músicos interpretan las canciones del artista.

esposa de yeison jimenez llora tras homenaje

En la grabación se logra ver cuando Sonia es consolada por sus allegadas, que entienden su dolor y la han acompañado en este difícil proceso para ella.

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Tras la revelación, miles de fanáticos reaccionaron donde le dejaron mensajes de apoyo y aliento en esta etapa tan completa; además de detallar el gran amor que se le nota que sigue teniendo por el cantante.

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