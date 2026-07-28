Karina García sorprendió con inesperado outfit para responder a quienes la critican en su embarazo

La influenciadora Karina García sorprendió a sus millones de fanáticos con su look en medio de su avanzado embarazo de su tercer bebé, fruto de su relación con el cantante Kris R.

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¿Cómo lució Karina García su tercer embarazo?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver con un atuendo de color negro con el que dejó al descubierto su figura y su enorme barriguita de embarazo.

Dicho outfit lo acompañó con un blazer y con este aprovechó para dedicarle un mensaje a las seguidoras que están pasando también por un embarazo y se han olvidado de ellas mismas en esta etapa.

La paisa les destacó la importancia de seguir siendo mujeres, arreglarse y no dejarse de lado por enfocarse 100% a su proceso de gestación.

"Reina que el embarazo no te quite lo mejor, no dejes de consentirte, de sentirte se*y, linda y segura. Estás creando vida y tu pancita es parte de tu belleza, no el final de ella", escribió.

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Luego de su revelación, logró mieles de corazones y comentarios donde sus fanáticos la llenaron de halagos por su belleza y su actitud en medio de su embarazo.

Además, le resaltaron lo fiel que es así misma pese a las críticas que puede recibir por su forma de vestir en su embarazo.

Cabe destacar que, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que no la verán luciendo ropa de maternidad, pues ella tiene su propio estilo y quiere seguir exhibiendo su pancita.

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¿Cuándo será la revelación de género del tercer bebé de Karina García?

La influenciadora mencionó que ya se encuentra en su proceso de preparación de la fiesta de revelación de género de su bebé, el cual solo conoce su hija Isabella Vargas.

Destacó lo feliz que está debido a que es la primera vez que hará algo así, pues antes con sus dos hijos no tenía los recursos para hacer una fiesta de esa magnitud.