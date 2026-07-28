Salomé Camargo sorprendió con inesperada revelación sobre su salud
Salomé Camargo se sinceró sobre la afección de salud que ha presentado hace un buen tiempo.
La cantante Salomé Camargo, recordada por su participación en el ‘Factor X’ en el año 2011, sorprendió a sus fanáticos al revelar el problema de salud que ha presentado hace más de un año.
¿Qué afección de salud tiene Salomé Camargo?
A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver hablando de la afección de salud que ha estado presentado hace un buen tiempo.
Según señaló no ha podido tener su periodo y después de muchos exámenes con especialistas no han podido reconocer la razón por la que no menstrúa.
"Llevo más de un año sin menstruar. Sentía que necesitaba sacar esto de mi pecho. Mujer, si estás pasando lo mismo, NO ERES LA ÚNICA. Aquí estamos para acompañarnos en esto", expresó.
En la grabación señaló que no quería hablar abiertamente del tema porque se sentía que la iban a catalogar como "rara", pero decidió hacerlo para quienes están pasando por algo similar.
Indicó que su último ciclo normal fue a finales del año 2022, pues después de esa fecha fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico por lo que la recomendación fue empezar a planificar, pero sintió que eso produjo un gran cambio en su cuerpo.
Asimismo, señaló que en el año 2023 cambió sus hábitos alimenticios y se obsesionó con el ejercicio; además de mudarse a Estados Unidos, considerando que estas situaciones también pudieron afectarla hormonalmente.
¿Cómo lleva Salomé Camargo esta afección de salud?
La joven mencionó que sigue en consultas con profesionales y tratando de hallar la razón por la que su periodo no llega, puntualizando que espera que muy pronto pueda regularse y todo vuelva a su normalidad.
"Confío en Dios, en el proceso y tengo que seguirlo intentarlo, aunque tenga días en los que me frustre", señaló.
Comentó que su esposo ha sido muy importante en este proceso que está viviendo, pues es quien la ha alentado a seguir y tener fe de que pronto se recuperará.
Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron aconsejándola y dándole ánimos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike