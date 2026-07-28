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Luto en la familia de Dolly Parton: falleció uno de sus seres queridos

La familia de Dolly Parton está de luto tras el fallecimiento de uno de sus seres queridos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dolly Parton de luto: falleció Coy Denver Parton, uno de sus hermanos mayores
Dolly Parton de luto: falleció Coy Denver Parton, uno de sus hermanos mayores. (Foto AFP: Jason Kempin | Freepik).

La familia de Dolly Parton atraviesa un nuevo momento de luto tras conocerse el fallecimiento de uno de sus seres queridos. La noticia ha despertado la atención de sus seguidores, quienes permanecen atentos a los detalles de esta pérdida que enluta a la reconocida cantante de música country.

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¿Quién falleció en la familia de Dolly Parton?

Coy Denver Parton, uno de los hermanos mayores de Dolly Parton, falleció el pasado 23 de julio a los 82 años, según la información publicada por la funeraria Atchley de Sevierville, Tennessee.

Sentido luto.
Sentido luto. Foto: Freepik

A diferencia de la cantante, Denver Parton mantuvo una vida alejada de los escenarios y de la atención mediática. De acuerdo con el obituario, trabajó como operador de grúa en proyectos de construcción de puentes, un oficio común entre varios integrantes de la familia Parton.

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Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Chris Parton y Jennifer Parton, quienes hoy, junto a Dolly Parton, lamentan su partida.

Su fallecimiento se produce después de otras pérdidas que ha enfrentado la intérprete de country. En 2018 murió su hermano Floyd Parton; en 2021, su hermano Randy Parton; en 2024, David Parton; y, meses después, en marzo de 2025, su esposo, Carl Dean.

De esta manera, con la partida de Coy Denver Parton, la familia de la artista vuelve a atravesar un momento difícil.

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¿Dolly Parton se pronunció tras la muerte de su hermano Denver Parton?

Hasta el momento, Dolly Parton no se ha pronunciado sobre la muerte de Denver Parton. En 2021, tras el fallecimiento de Randy, compartió el siguiente mensaje: "La familia y yo lamentamos profundamente su pérdida, pero sabemos que está en un lugar mejor que nosotros en este momento. Somos una familia de fe y creemos que está a salvo con Dios".

Por ahora, la familia Parton atraviesa un nuevo momento de duelo tras la partida de Coy Denver Parton, mientras se espera que Dolly Parton decida si se pronunciará públicamente sobre esta pérdida.

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