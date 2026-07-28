Luis Alfonso confesó el motivo detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín

Luis Alfonso sorprendió al revelar la razón por la que se casó en tres ocasiones con Luisa Fernanda Pulgarín. Durante una reciente entrevista, el cantante explicó qué motivó cada una de sus bodas y aclaró las dudas que durante años despertó este particular aspecto de su historia de amor.

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¿Por qué Luis Alfonso se casó tres veces con Luisa Fernanda?

En entrevista con Los 40 Luis Alfonso aclaró que las tres veces que llegó al altar con Luisa Fernanda Pulgarín no estuvieron relacionadas con las distintas etapas que han vivido como pareja desde que decidió unir su vida.

Luis Alfonso sorprendió al contar el verdadero motivo de sus tres bodas. (Foto Canal RCN).

El cantante de música popular contó que la primera boda se realizó cuando ambos tenían pocos recursos, por lo que la celebración fue sencilla y no pudieron cumplir algunos de los planes que soñaban, como una ceremonia más especial o una luna de miel bonita.

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Tiempo después, cuando su situación económica mejoró gracias al crecimiento de su carrera musical, decidieron renovar sus votos en una reunión familiar realizada en su finca de Rionegro.

“El primero fue con recursos corticos. Al tiempo renovamos votos, fue algo relajado en la finca de Río Negro, ya estaba sonando mi música, un almuercito con la familia y ya”.

Años más tarde, fue su esposa quien le expresó que aún le hacía ilusión vivir una boda como la que siempre había imaginado. Ante esa petición, Luis Alfonso no dudó en organizar una nueva ceremonia en apenas 15 días. Tras darse el "sí" una vez más, la pareja emprendió viaje a Costa Rica para disfrutar de la luna de miel que, según explicó el artista, habían esperado durante años.

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“Ella va y me dice: un día de estos, que tengamos el tiempo, deberíamos casarnos bien casados, y hacernos la luna de miel que nos merecemos. Yo le dije: para dentro de 15 días estoy desocupado, y nos casamos en 15 días y ese mismo día nos fuimos para Costa Rica”

¿Cuántos años de casados tiene Luis Alfonso y su esposa Luisa Fernanda?

La reconocida pareja lleva actualmente 9 años de casados, pues su primera boda fue en 2017 cuando la mujer se encontraba a la espera de su primer hijo Jerónimo. La segunda se llevó a cabo en 2023 y finalmente la tercera fue realizada en el primer trimestre del 2026.