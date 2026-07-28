¿Juliana Calderón está soltera? La influencer publicó un curioso video en el que reveló su situación

Juliana Calderón volvió a generar conversación entre sus seguidores tras compartir un curioso video en sus redes sociales. La publicación, que hace parte de una tendencia viral en TikTok, hizo que varios internautas se preguntaran por su situación sentimental.

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¿Juliana Calderón está soltera?

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, despertó la curiosidad de sus seguidores tras compartir un video en sus redes sociales en el que se sumó a un audio viral de TikTok.

Juliana Calderón sorprendió con una publicación que desató dudas sobre su relación. (Foto Canal RCN).

Aunque el contenido, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, generó dudas entre algunos internautas sobre su estado sentimental, la influencer aprovechó la tendencia para hacer una divertida referencia a una situación que vive durante su embarazo.

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La empresaria utilizó el audio en el que una joven repite: "Soltera, soltera, soltera, no tengo novio, no tengo anillo". Sin embargo, lejos de hacer una referencia a su situación sentimental, le dio un giro al contenido y lo relacionó con una experiencia que ha vivido desde que anunció que está esperando un bebé.

En el video, Juliana dio a entender que esa es la reacción que tiene cada vez que su pareja no le cumple alguno de sus antojos de embarazo, transformando así el popular audio en una broma sobre esos momentos cotidianos que ha compartido con sus seguidores durante esta etapa.

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¿Quién es la pareja sentimental de Juliana Calderón y padre de su hijo?

Desde que anunció que se encontraba embarazada de su primer hijo, Juliana Calderón decidió mantener la identidad de su pareja en completo anonimato, pues la joven influenciadora vivió un luto reciente tras la pérdida de una de sus parejas sentimentales a inicios de 2026, por el que fue duramente criticada.

A raíz de esta situación decidió mantener dicha información oculta. Sin embargo, anunció recientemente que este dato será revelado durante la revelación de género de su bebé el próximo 2 de agosto.