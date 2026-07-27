Fan burló la seguridad de Karol G y subió al escenario en concierto: así reaccionó la artista

La cantante Karol G fue sorprendida por una de sus seguidoras durante uno de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos, donde inicio su gira "Viajando por el mundo Tropitour".

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¿Fan subió al escenario en concierto de Karol G?

La Bichota ya estaba terminando su concierto en Chicago cuando una fanática burló la seguridad de la artista y terminó subiéndose a la tarima.

La paisa estaba tomando las manos de dos sus bailarinas para dar la venia con todo su equipo al público y de repente una fanática la sorprende y se pone en medio de la cantante y una de las bailarinas y también da la venia.

Luego Karol G la abraza y la joven se sienta a llorar de la emoción de poder tener a la Bichota cerca.

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¿Cómo reaccionó Karol G tras fan que se subió al escenario?

La artista comienza la abrazó y comenzó a cantar su tema "Viajando por el mundo" para luego pasarle el micrófono que la joven cantara, pero ella de la emoción no logra hacerlo.

"No llore para que podamos cantar la canción. Te amo mami, gracias", le expresó la cantante.

Posteriormente, la seguidora le toma el micrófono y grita "Bichota, te amo".

Se abrazan nuevamente y los bailarines con las personas de logística bajan a la fanática, quien seguía muy emocionada por haber conocido a Karol G.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde miles de fanáticos reaccionaron al respecto llenando de elogios a la cantante por su reacción y el amor con que trató a su seguidora.

Otros recordaron algunos altercados que han tenido ciertos cantantes cuando esto les ocurre, resaltando que deberían aprenderle a la paisa.

Asimismo, otros no dudaron en señalar lo peligroso que pueden ser estas situaciones para los artistas, indicando que Karol G debe reforzar más su seguridad.

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Por ahora, Karol G se ha mostrado muy feliz por el cariño que le han brindado sus fanáticos en este inicio de tour, comentando lo feliz que está de visitar los demás lugares para corear y bailar sus canciones.