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Fan burló la seguridad de Karol G y subió al escenario en concierto: así reaccionó la artista

¡Qué susto! La reacción de Karol G ha dado de qué hablar entre sus seguidores en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol g en gira de tropitour
Fan de Karol G sube al escenario en concierto/AFP: VALERIE MACON

La cantante Karol G fue sorprendida por una de sus seguidoras durante uno de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos, donde inicio su gira "Viajando por el mundo Tropitour".

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¿Fan subió al escenario en concierto de Karol G?

La Bichota ya estaba terminando su concierto en Chicago cuando una fanática burló la seguridad de la artista y terminó subiéndose a la tarima.

karol g en su tropitour

La paisa estaba tomando las manos de dos sus bailarinas para dar la venia con todo su equipo al público y de repente una fanática la sorprende y se pone en medio de la cantante y una de las bailarinas y también da la venia.

Luego Karol G la abraza y la joven se sienta a llorar de la emoción de poder tener a la Bichota cerca.

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¿Cómo reaccionó Karol G tras fan que se subió al escenario?

La artista comienza la abrazó y comenzó a cantar su tema "Viajando por el mundo" para luego pasarle el micrófono que la joven cantara, pero ella de la emoción no logra hacerlo.

karol g es sorprendida por fan en concierto

"No llore para que podamos cantar la canción. Te amo mami, gracias", le expresó la cantante.

Posteriormente, la seguidora le toma el micrófono y grita "Bichota, te amo".

Se abrazan nuevamente y los bailarines con las personas de logística bajan a la fanática, quien seguía muy emocionada por haber conocido a Karol G.

El momento se volvió viral en redes sociales, donde miles de fanáticos reaccionaron al respecto llenando de elogios a la cantante por su reacción y el amor con que trató a su seguidora.

Otros recordaron algunos altercados que han tenido ciertos cantantes cuando esto les ocurre, resaltando que deberían aprenderle a la paisa.

Asimismo, otros no dudaron en señalar lo peligroso que pueden ser estas situaciones para los artistas, indicando que Karol G debe reforzar más su seguridad.

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Por ahora, Karol G se ha mostrado muy feliz por el cariño que le han brindado sus fanáticos en este inicio de tour, comentando lo feliz que está de visitar los demás lugares para corear y bailar sus canciones.

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