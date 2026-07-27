Esposa de Yeison Jiménez llora tras visitar la tumba del artista en el que sería su cumpleaños

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, le rindió un sentido homenaje al artista en el que habría sido su cumpleaños.

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¿Qué homenaje le hicieron a Yeison Jiménez en su natalicio?

La familia y decenas de fanáticos del caldense visitaron la tumba del cantante y allí le recordaron su legado musical y el gran ser humano que era.

Sonia Restrepo dedicó unas conmovedoras palabras donde destacó que esta fecha era bastante compleja para su familia debido a que el cantante le encantaba celebrar su cumpleaños.

"Me queda toda la gratitud del mundo porque Dios nos dio como familia un hombre maravilloso que nos unió, nos amó, nos cuidó, nos valoró y que siempre tuvo claro que gracias al amor de sus fans él estaba donde estaba", expresó.

Agradeció a los seguidores del cantante que asistieron al homenaje y les aplaudió por todo el apoyo que le han brindado en este proceso tan difícil para ella.

Asimismo, rindieron una misa en su honor, donde le cantaron el "feliz cumpleaños".

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¿Cómo quedó la tumba de Yeison Jiménez?

De igual manera, pusieron una estatua del cantante en su tumba, la cual estaba también totalmente rodeada de ramos como muestra de cariño de sus allegados y fieles fanáticos.

En redes sociales también circuló una grabación de uno de los asistentes donde se ve a la esposa del cantante entre lágrimas, demostrando el dolor que siente tras la ausencia del artista.

Luego de las imágenes que se han revelado, varios internautas reaccionaron donde muchos decidieron dedicarle mensajes de cumpleaños y otros aprovecharon para seguirlo recordando con su música y videos anteriores de esta fecha tan especial para él.

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Por ahora, su familia y fanáticos siguen recordándolo y demostrándole lo mucho que lo extrañan.

De igual manera, varios de sus colegas como Luis Alfonso y Jhonny Rivera siguen homenajeando al cantante en entrevistas y conciertos, destacando la gran amistad que tenían con él.

Recordemos que el artista falleció el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, donde se encontraba tras haber dado un concierto.