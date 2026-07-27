Sebastián Villalobos rompió en llanto tras la eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity

El influenciador Sebastián Villalobos no pudo contener las lágrimas tras la eliminación del actor Hugo Gómez de MasterChef Celebrity.

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¿Por qué Hugo Gómez quedó eliminado de MasterChef Celebrity?

El actor obtuvo el delantal negro y cayó en reto de eliminación, en el cual preparó un arroz con leche, pero al cual le agregó cilantro, un error que le costó la salida de la competencia, pues los chefs Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría así lo decidieron.

Su salida fue bastante emotiva, pues varios de sus compañeros se dejaron ver bastante afectados al tener que despedirlo.

Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la del creador de contenido Sebastián Villalobos, quien lo había adoptado como si fuera su abuelo.

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¿Cómo reaccionó Sebastián Villalobos tras la eliminación Hugo Gómez en MasterChef Celebrity?

El influenciador rompió en llanto y señaló que se sentía responsable de la eliminación del actor por la guía que le estaba dando en la receta desde el balcón.

Asimismo, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde le destacó lo importante que fue para él en la primera semana de la competencia.

"La salida de Don Hugo me llena de tristeza, sabía lo que significaba para él sentir que estaba aprendiendo y yo quise darle un empujoncito de confianza para que se sintiera acompañado en este proceso que aunque era difícil para todos, creo que para él un poquito más", escribió.

Señaló que seguramente espera seguir viendo al actor afuera, pero confesó que le hubiera encantado seguirlo viendo en la cocina.

Le reiteró toda la admiración que siente por él, por su energía y agradeció que hayan podido coincidir.

"Me quedo con la actitud con la que siempre escuchaba pacientemente cada consejo y la tranquilidad con la que abordaba cada situación, creo que la experiencia nos da eso… vivir menos rápido y disfrutar más de los pequeños detalles que ofrece la vida. Lo quiero mucho, Don Huguito… lo voy a extrañar mucho", concluyó.

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Tras su publicación, logró decenas de comentarios donde sus seguidores destacaron el gran corazón que tiene.