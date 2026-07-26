Este 26 de julio se vivió el primer reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026. Ocho celebridades tenían delantal negro y estaban en riesgo de eliminación.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Para este reto, los chefs les permitieron preparar un plato libre, dejaron la despensa abierta y les dieron 60 minutos. Por lo que, al final, degustaron platos dulces y salados.

Don Hugo Gómez se mostró agradecido por la experiencia en la cocina. (Foto del Canal RCN)

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Don Hugo Gómez fue la celebridad que le dijo adiós a la cocina y se fue en medio de aplausos. Las otras 23 celebridades no dudaron en elogiar la valentía, entrega y compromiso del reconocido actor.

Los chefs dijeron que tres platos estaban por debajo del promedio. Luciano se equivocó con la cantidad de cocoa que puso en el tiramisú. La presentadora Milena López, quien sospechó que sería la eliminada, no encantó con su presentación de causa limeña. Y, el plato de don Hugo, quien presentó un arroz de leche.

¿Cuál fue el error que sacó a Hugo Gómez de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

El artista de 77 años acompañó su arroz de leche con unos trozos de fresa que no estaban bien cortados; sin embargo, fueron unos brotes de cilantro lo que menos gustó.

Un pequeño error sacó a don Hugo de la cocina de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Sebastián Villalobos estuvo acompañando al actor durante toda la preparación y manifestó el cariño que le tomó a “Huguito”. El influencer le aconsejó decorar con unos brotes, pero no se imaginó que el actor tomaría justamente los de cilantro.

“Una parte de mí se siente responsable y otra dice no es tu culpa”, dijo Sebas al escuchar las palabras de Rausch sobre el error en el plato de Hugo.

“Un error insignificante daña un plato”, dijo Raush al despedirlo.

El creador de contenido expresó que estaba tranquilo y que no se sentía culpable con el resultado, pues brindó la ayuda con amor. Contó, también, que para él don Hugo era como un abuelito. De hecho, varios expresaron ese sentir.

El actor dijo que estaba orgulloso y agradecido de su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2026. Además, agregó que no quería que Lina, Tuto, Tavo, Víctor, Milena, Marthica o Luciano salieran.

“No es que yo hubiera querido salir de primero. Pero, quería romper ese paradigma de que es vergüenza salir de primero. Para mí es un orgullo”, fueron algunas de las palabras con las que don Hugo se despidió del programa.

“El que tenía que salir era yo, ninguno de los demás. Ellos son buenos cocineros. Estoy muy contento y agradecido con este grupo”, añadió.