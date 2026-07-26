MasterChef Celebrity Colombia llega a su octava temporada poniendo a prueba a las celebridades en retos culinarios. Sin embargo, aunque han pasado muchos años desde sus primeras ediciones, pocos recuerdan quiénes fueron sus primeros eliminados en cada temporada.

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¿Quiénes han sido los primeros eliminados de cada temporada de MasterChef Celebrity Colombia?

La primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia se llevó a cabo en el 2018. Allí 18 celebridades asumieron el reto de conquistar con su talento a los jurados de la edición y, por supuesto, a los televidentes.

En 2018, la actriz Ana Victoria Beltrán se despidió de la cocina más famosa de Colombia. (Foto: Canal RCN)

No obstante, como en toda competencia, una de ellas se tuvo que despedir tras no lograr convencer al jurado. Se trató de la actriz Ana Victoria Beltrán.

En 2020, el cantante Checo Acosta salió en esta temporada tras presentar una criadilla no tan bien cocida.

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La cantante de música popular Francy se despidió de la competencia para la tercera temporada tras presentar unos mariscos con una cebolla muy cruda, que dejó su plato amargo.

En 2022, la actriz Natalia Ramírez le dijo de primeras adiós a la competencia tras presentar un huevo duro con un ceviche con varios errores gastronómicos.

Natalia Ramírez, Vargasvil, Camilo Sáenz y Yesenia Valencia en MasterChef Celebrity Colombia. (Fotos: Canal RCN)

El comediante Vargasvil se sumó a la lista de primeros eliminados en 2023 y el actor Camilo Sáenz en 2024, luego de presentar un steak de tartar inspirado en su mamá.

Finalmente, la actriz Yesenia Valencia sorprendió en 2025 al renunciar voluntariamente, por temas de salud emocional.

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¿Quiénes están en riesgo de ser eliminados en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Ocho celebridades llegan a la primera prueba de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026 con la presión de defender su lugar en la competencia.

Los famosos que deberán enfrentarse al reto con delantal negro son Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Hugo Gómez, Tavo Bernate, Marta Restrepo, Luciano D'Alessandro y Víctor Tarazona.

Durante este desafío, los participantes tendrán que sorprender a los jurados con sus preparaciones para evitar convertirse en el primer eliminado de la temporada.

Si quieres descubrir quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, no te pierdas el capítulo de esta noche por Canal RCN a las 8:00 p. m., donde se conocerá el resultado de esta esperada prueba de eliminación.