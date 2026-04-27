Francy sorprendió a la mamá de Yeison Jiménez en su cumpleaños: así fue el gesto

Un video que circuló en redes sociales viralizó un momento durante el cumpleaños de la mamá de Yeison Jiménez. La aparición de Francy, cantante y cercana a la familia, generó conversación entre internautas.

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¿Cuándo cumplió años la mamá de Yeison Jiménez?

A finales de abril, Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños en un contexto distinto para su familia. Fue la primera vez que conmemoraba esta fecha tras la pérdida de uno de su hijo, una situación que marcó el ambiente de la reunión.

La celebración se dio en compañía de personas cercanas a la familia, en un ambiente tranquilo. Aunque era una fecha especial, también estuvo marcada por lo que han vivido en los últimos meses.

Así fue el cumpleaños de la mamá de Yeison Jiménez. / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En medio de ese contexto, la reunión tuvo un momento destacado con la presencia de Francy, cantante colombiana que participó en la celebración familiar.

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¿Cómo sorprendió Francy a la mamá de Yeison Jiménez en su cumpleaños?

Durante la celebración, Francy estuvo presente y en medio del encuentro interpretó “La gran señora”, una canción reconocida dentro del género popular. El momento quedó registrado en video y empezó a circular en redes sociales.

Francy hizo dedicatoria a la mamá de Yeison Jiménez. / (Foto del Canal RCN)

En el video se ve cómo la artista se acerca a Luz Mery Galeano mientras le canta. La reacción fue inmediata: la mamá de Yeison Jiménez lloró mientras escuchaba la interpretación, acompañada por los aplausos de quienes estaban en el lugar.

Más allá de la canción, el momento también incluyó un saludo cercano entre ambas, que fue lo que terminó llamando la atención de los usuarios cuando el contenido comenzó a compartirse en plataformas digitales.

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¿Qué mensaje le dedicó Francy a la mamá de Yeison Jiménez?

Además de la canción, Francy dedicó unas palabras a Luz Mery Galeano y a su familia. Según se escucha en los registros del momento, la artista explicó que su intención era acompañarla durante la noche y compartir algunas canciones en su honor.

También expresó buenos deseos, mencionando a integrantes de la familia y enviando un mensaje de apoyo.

“Sabes que te quiero mucho, deseo lo mejor para ti, que Dios te bendiga hoy y siempre”, dijo.

El contenido fue replicado por usuarios en redes sociales, donde internautas destacaron el detalle y la cercanía del momento.