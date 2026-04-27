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¿Ryan Castro llevó chamanes para evitar la lluvia en su concierto? Video generó revuelo en redes

El pasado fin de semana Ryan Castro hizo historia en Medellín, sin embargo, este detalle no pasó desapercibido entre los asistentes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ryan Castro asiste a los premios BMI Latin Awards en el Coastal Convention Center del Fontainebleau Miami Beach.
Ryan Castro hizo historia en Medellín y llamó la atención por particular detalle. Foto | Romain Maurice.

En los últimos días, el cantante Ryan Castroocupó los principales titules de noticias del entretenimiento luego de hacer historia durante el reciente concierto que ofreció en la ciudad de Medellín, en una noche en la que miles de fans se dieron cita para cantar esos éxitos que han marcado su carrera musical.

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¿Ryan Castro llevó chamanes para su concierto en Medellín?

Sin embargo, luego del concierto que tuvo lugar en el Atanasio Girardot, comenzó a circular en plataformas digitales un video que no pasó desapercibido entre los internautas.

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Y es que, en la grabación que rápidamente se convirtió en tendencia, asistentes del evento aseguraron haber visto la presencia de supuestos chamanes en la parte de atrás del escenario, situación que, como era de esperarse, fue objeto de comentarios por parte de los usuarios.

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¿Qué pasó en el concierto de Ryan Castro en Medellín? Video llama la atención en redes

De acuerdo con algunas versiones, la presencia de este tipo de personas en el estadio se habría dado con el fin de evitar que la lluvia terminara afectando el concierto, no obstante, hubo quienes tomaron la situación con humor y escepticismo.

Ryan Castro actúa en el escenario durante el festival Made In America 2022 en Benjamin Franklin Parkway.
El video que generó dudas sobre si Ryan Castro llevó chamanes a su concierto. Foto | Theo Wargo.

“Increíble, todo el tiempo hubo amenaza de lluvia, funcionó”, “Saben que es lo más loco que por El Poblado llovió súper fuerte”, “No me parece raro, pensaron en la gente y en su primer estadio. Hombre que resuelve”, “¿Me están diciendo que Ryan pensó en todos para que no se mojaran? definitivamente es un hombre que resuelve”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Cuál es el video que comprobaría que Ryan Castro llevó chamanes a su concierto en Medellín?

Y aunque el intérprete ofreció un concierto sin precedentes en su tierra natal en compañía de otros artistas invitados, el supuesto detalle de los chamanes terminó robándose parte de la atención en redes sociales, pues fanáticos del cantante se han encargado de sacar sus propias conclusiones.

Cabe señalar que, hasta el momento, el llamado Cantante del Guetto no se ha pronunciado frente a las especulaciones, por lo que entretanto seguidores continúan siendo parte de la conversación sobre el comentado tema.

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