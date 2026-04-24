Andrea Guerrero reapareció en redes con esperanzador mensaje tras ser diagnosticada con cáncer

La periodista Andrea Guerrero, quien por estos días capto la atención en redes sociales tras revelar que le diagnosticaron cáncer, reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un poderoso mensaje en medio de lo difícil que fue afrontar esta complicada enfermedad.

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¿Qué dijo Andrea Guerrero tras revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel meses atrás?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida periodista deportiva y CEO de Win Sports a construido una sólida comunidad de miles de personas, nuevamente apareció y esta vez con un mensaje esperanzador que quiso compartir con todos aquellos que se han mantenido al tanto de su situación.

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"Querida yo: lo de adentro sigue siendo suficiente. Y qué poderoso descubrir que alzar la voz también sana, sobre todo cuando no se hace sola", escribió Guerrero en su más reciente publicación.

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Las sentidas palabras de la mujer, fueron acompañadas de un carrusel fotográfico en el que posó a la cámara luciendo sonriente y feliz, pues, en medio de la dificultad, el poder compartir su testimonio le ha permitido llegar a otras personas.

Andrea Guerreo compartió esperanzador mensaje. Foto | Canal RCN.

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a Andrea Guerrero?

Cabe señalar que, el reciente post de Andrea, se dio luego de que días atrás rompiera el silencio en su cuenta personal para abrir su corazón y relatar que le diagnosticaron cáncer de piel, y aunque fueron días difíciles y de muchas incertidumbre, hoy está libre de cáncer.

"Todo empezó con algo pequeño, una lesión que no sanaba y son de esas cosas que uno deja pasar porque no se imagina que es grave, decidí ir a la dermatóloga por un grano que no paraba de sanar y así supe, que efectivamente tenía cáncer", señaló Guerrero.

Andrea Guerrero contó su testimonio tras ser diagnosticada con cáncer de piel. Foto | Canal RCN.

Y aunque en su momento tomó distancia para poder transitar esta dificultad, ahora solo quiere que su voz llegue a muchas otras personas y que su testimonio les permita evitar pasar lo mismo.