Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue más vivo que nunca entre sus seguidores.

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A varios meses de su fallecimiento, continúan saliendo a la luz momentos de su pasado que reflejan sus inicios y el camino que recorrió antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la música popular.

En esta ocasión, fue su hermana, Lina Jiménez, quien compartió un video que rápidamente llamó la atención en redes sociales por lo especial e inesperado del momento.

Así cantaba Yeison Jiménez antes de la fama (Foto Canal RCN)

¿Qué video compartió Lina Jiménez sobre su hermano?

Desde la muerte del artista, Lina ha utilizado sus redes para mantener viva su memoria a través de recuerdos, fotos y videos que muestran distintas etapas de su vida.

El más reciente corresponde a una presentación de Yeison cuando aún no era famoso, en el reconocido programa El show de las estrellas.

En ese entonces, el joven cantante subió al escenario frente al público de Ambalema, en el norte del Tolima, para interpretar una de sus canciones.

Durante su paso por el programa, Yeison recibió la tradicional “patadita de buena suerte” por parte de Jorge Barón, un gesto icónico dentro del formato.

En el video se le ve interpretando el tema “Ya no mi amor”, demostrando desde ese momento su talento y conexión con el público.

A pesar de no contar aún con el reconocimiento que alcanzaría años después, el artista ya lograba captar la atención de las personas, quienes coreaban su canción y lo acompañaban con entusiasmo.

¿Cómo reaccionaron las redes al video de Yeison Jiménez?

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El clip no tardó en hacerse viral y generar una ola de emociones entre los usuarios. Muchos destacaron que, incluso en sus inicios, Yeison ya tenía una presencia especial en el escenario y una voz que conectaba profundamente con la gente.

Entre los comentarios, varios seguidores expresaron que su partida sigue siendo difícil de asimilar y que su legado en la música popular marcará a toda una generación. Otros recordaron su humildad, esfuerzo y perseverancia como parte fundamental de su historia.

También hubo quienes aseguraron que tomará tiempo volver a ver a un artista con ese nivel de conexión con el público, mientras que muchos coincidieron en que su música seguirá vigente.

El video se convirtió en un recordatorio de sus comienzos y de cómo, desde joven, Yeison Jiménez ya demostraba el talento que más adelante lo llevaría a consolidarse como uno de los grandes exponentes del género en Colombia.