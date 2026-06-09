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Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

Homenajearon a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano junto a su esposa e hija mayor.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano
El homenaje a Yeison Jiménez que conmovió a los asistentes de la final del fútbol colombiano. (Fotos: Canal RCN)

El pasado 8 de junio se disputó la final del fútbol colombiano en la que no solo estuvo marcada por la emoción por conocer el ganador de la estrella también por el homenaje al fallecido cantanteYeison Jiménez.

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¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez durante la final del fútbol colombiano?

Antes del inicio del compromiso, uno de los momentos que más llamó la atención de los asistentes fue el homenaje que se realizó en memoria de Yeison Jiménez, en el que estuvieron presentes su esposa, Sonia Restrepo, y su hija mayor, Camila Jiménez.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales quedaron registradas varias imágenes del homenaje, que fue recibido con aplausos por parte de los asistentes al estadio.

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La familia del cantante estuvo presente durante este especial momento que tuvo lugar antes de que comenzara el encuentro definitivo del campeonato.

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano
El homenaje a Yeison Jiménez que conmovió a los asistentes de la final del fútbol colombiano. (Foto: Canal RCN)

Según se pudo observar en los videos Sonia Restrepo y Camila Jiménez recibieron un cuadro conmemorativo.

En la pieza se apreciaba una camiseta de Atlético Nacional con el nombre del cantante, quien perdió la vida en un accidente aéreo a comienzos de este año.

El homenaje se realizó en los minutos previos al partido y estuvo acompañado también por los músicos de Yeison Jiménez quienes tocaron algunas canciones del artista fallecido.

En el video también se observa a Sonia Restrepo cantando mientras sonaba la música de su esposo, que por supuesto conmovió a más de uno.

¿Qué ocurrió en la final del fútbol colombiano tras homenaje a Yeison Jiménez?

En cuanto al desarrollo del partido decisivo, Atlético Nacional buscó remontar la diferencia que tenía en la serie.

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El equipo logró imponerse 1-0 gracias a una anotación del futbolista Edwin Cardona, pero el resultado no fue suficiente para alcanzar el título.

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano
El homenaje a Yeison Jiménez que conmovió a los asistentes de la final del fútbol colombiano. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, Junior fue el equipo que terminó celebrando la estrella número 12, mientras que Atlético Nacional no gana un campeonato colombiano desde 2024.

Aunque el conjunto verdolaga no consiguió quedarse con el trofeo, la familia de Yeison Jiménez vivió un momento especial durante el homenaje que se realizó antes del inicio del encuentro futbolero.

 

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