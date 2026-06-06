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Mamá de James Rodríguez rompió el silencio sobre polémica con su hijo: “A palabras necias…”

María del Pilar Rubio compartió un mensaje en redes sociales y se refirió a los cuestionamientos contra su hijo James Rodríguez.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
James Rodríguez fue cuesitonado por su actitud en la ceremonia de despedida de la Selección Colombia.
María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, compartió un mensaje en redes en medio de las críticas contra su hijo. Foto: AFP - Maddie Meyer

María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, rompió el silencio y se refirió en redes sociales a la polémica que ha girado en torno a su hijo, el jugador y capitán de la Selección Colombia.

¿Qué dijo la mamá de James Rodríguez sobre las críticas contra su hijo por supuestamente ignorar a la hija del presidente Petro?

María del Pilar no dudó en respaldar a James y le envió un contundente mensaje a quienes han cuestionado al 10 de la Selección por supuestamente ignorar a la hija del presidente Gustavo Petro cuando esta le pidió una foto.

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La madre del futbolista nacido en Cúcuta escribió un amplio mensaje en su cuenta de Instagram, donde suma casi medio millón de seguidores.

Tengo como 200 mensajes en mi IG, la mala noticia es que no leo nada sea de la gente que sigo, pero supongo que no son de paz y amor, pero como le digo a mis hijos hace tiempo que soy de caucho. No pierdan su valioso tiempo escribiéndome, por mi salud mental y tranquilidad esta reina hace mucho tiempo dejó de leer y escuchar críticas, así como halagos”, dice la primera parte del mensaje escrito por Rubio.

Posteriormente, afirmó: a palabras necias, oídos sordos. Además, nadie nunca en la vida me hará dudar de la grandeza y humildad de mis hijos, si de algo estoy segura como madre, he formado dos personas con valores, respetuosos y principios todo basado desde amor y la tolerancia”.

James Rodríguez fichó por Minnesota United.
James Rodríguez ya le envió un mensaje a Antonella Petro y le prometió una foto juntos. Foto: AFP - Luis Acosta

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de James Rodríguez en medio de la polémica con el jugador de la Selección Colombia?

Juana Valentina Restrepo, hermana del futbolista colombiano, también se había pronunciado en redes sociales y compartió un video hablando de la polémica surgida entre el jugador y la hija del jefe de Estado.

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"A veces una persona simplemente puede estar distraída, a veces una cámara solamente capta un segundo de muchas cosas que pasaron alrededor y ese clip se saca por completo de contexto", afirmó Juana Valentina, quien es muy activa en redes sociales.

Igualmente, la hermana del jugador invitó a reflexionar sobre la convivencia con opiniones diferentes, resaltando que las diferencias no deberían convertirse en motivo de enfrentamiento en espacios digitales, donde las discusiones suelen escalar con facilidad.

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República.
La hermana de James Rodríguez también habló en redes sociales por las críticas al jugador. Foto: AFP - Jamie Squire

En medio del aluvión de mensaje contra James, se pronunció también la hija del presidente, Antonella Petro, quien pidió unidad y respaldo a la Selección Colombia, además, reiteró su amor y apoyo por el 10.

Posteriormente, Rodríguez le envió un mensaje por interno a Antonella y le prometió una foto, asimismo, le aseguró que le enviaría una camiseta firmada.

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Tras el viral momento, James Rodríguez viajó a Estados Unidos con los demás integrantes de la Selección Colombia y está listo para representar al país en la Copa del Mundo de Fútbol.

Este será el tercer y último mundial del talentoso 10, por lo que hay mucha expectativa de lo que será su participación con la tricolor.

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