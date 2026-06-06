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James Rodríguez reaparece en sus redes tras polémica con Antonella, hija de Petro: ¿qué dijo?

Tras el mensaje que mostró Antonella Petro sobre James Rodríguez, el futbolista reapareció en sus redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
James Rodríguez reaparece en sus redes tras polémica con Antonella, hija de Petro: ¿qué dijo?
¿Qué compartió James Rodríguez tras la polémica con Antonella Petro? | AFP: Leonardo Fernandez

En las últimas horas, el nombre de James Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista al ser parte de la Selección Colombia de Fútbol, sino que también, por la reciente polémica que tuvo con Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro.

Con base en esta situación, el nombre de James Rodríguez se ha convertido en tendencia tras el supuesto desplante que tuvo con la hija del presidente cuando estaba dándole el especial recibimiento a todos los jugadores de la Selección Colombia tras vísperas del Mundial de Fútbol 2026.

Por su parte, Antonella compartió un video en el que mostró con detalle la respuesta de James ante la polémica reacción que él tuvo con la joven tras video que salió a la luz en las redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje que James Rodríguez le dejó a Antonella tras la polémica que ocurrió recientemente?

Desde hace unas horas, el nombre de James Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por la reciente interacción que tuvo con el presidente Gustavo Petro y su hija Antonella.

James Rodríguez reaparece en sus redes tras polémica con Antonella, hija de Petro: ¿qué dijo?
Esto dijo James Rodríguez en medio de la polémica con Antonella Petro. | AFP: Omar Vega

Por esta razón, Antonella compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 174 mil seguidores, las palabras que le dijo James Rodríguez en medio de la polémica, pues, mostró lo que le dijo James Rodríguez, pues, expresó las siguientes palabras:

“Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el mundial. PD: la próxima me hablas más fuerte, abrazo”, expresó James Rodrígez.

En el video que compartió Antonella también se refleja que la joven está sumamente agradecida por la reacción que tuvo James, quien tendrá una gran participación en el Mundial de Fútbol del 2026.

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¿Cuál fue la reciente aparición que dejó James Rodríguez en sus redes sociales?

James Rodríguez reaparece en sus redes tras polémica con Antonella, hija de Petro: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la reciente publicación que compartió James Rodríguez en sus redes? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que James Rodrgíguez ha generado gran expectativa por parte de sus seguidores no solo por los detalles que ha presentado por ir al Mundial de Fútbol 2026, sino que también, por una reciente publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que dijo lo siguiente:

“A unos días del reto que se viene, siempre bien acompañado. Vamos Colombia que juntos podemos”, expresó James en la publicación.

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