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Yeferson Cossio tuvo particular gesto con Carolina Gómez en el Tomorrowland: "Tenía un defecto"

Yeferson Cossio tuvo particular gesto con Carolina Gómez en Tomorrowland al resolver un detalle incómodo de su vestuario.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez en el Tomorrowland.
Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez en el Tomorrowland. (Foto: Canal RCN)

Yeferson Cossio causó revuelo al mostrar la particular forma en la que metió un par de zapatos a escondidas en el Tomorrowland en Bélgica.

Yeferson Cossio arregló el outfit de Carolina Gómez en el Tomorrowland.
Yeferson Cossio arregló el outfit de Carolina Gómez en el Tomorrowland. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Yeferson Cossio metió zapatos a escondidas al Tomorrowland?

El influenciador subió un video en el que muestra el outfit de diva de su novia Carolina Gómez, asegurando que ella piensa más en cómo se ve que en la comodidad, parte fundamental en un festival tan extenso y multitudinario.

La modelo llevó unas botas hasta la rodilla que no la dejaban caminar ni bailar bien por ser muy altas.

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¿Cómo reaccionó Carolina Gómez al gesto de Yeferson Cossio?

Cossio dijo que ya sabía que eso pasaría y que venía preparado. El creador de contenido se sacó de los pantalones un par de zapatos deportivos mucho más cómodos, generando la sorpresa y el alivio de Carolina, quien celebró dándole las gracias y bailando.

El video generó múltiples reacciones, entre ellas la de Yaya Muñoz, quien destacó que todos los hombres deberían aprender de Cossio y resolver en cualquier situación.

Las constantes fiestas y celebraciones de Cossio también han generado preocupación entre sus seguidores.

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Recientemente, el influenciador compartió en sus redes sociales los mensajes que recibía de su comunidad, advirtiéndole sobre sus fallas cardíacas y pidiéndole que se cuide.

Lejos de molestarse, Cossio aseguró que esos mensajes lo hacen sentir amado y respaldado, y que pueden estar tranquilos porque conoce sus límites.

Carolina Gómez aseguró que Yeferson Cossio la salva en todas las situaciones.
Carolina Gómez aseguró que Yeferson Cossio la salva en todas las situaciones. (Foto: Canal RCN)

Además, Cossio subió unas historias bastante molesto contando la mala experiencia que vivió al regalar una boleta del evento.

Según relató, la persona que recibió la entrada ya tenía otra, lo que le quitó la oportunidad a alguien que realmente no hubiera podido asistir a un festival de esa magnitud.

El Tomorrowland 2026, que se celebra en dos fines de semana con la temática consciencia, reunió a miles de asistentes.

El Lineup incluyó artistas de gran renombre mundial como Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Calvin Harris, Afrojack, Steve Aoki y The Chainsmokers, consolidando una vez más al festival como uno de los más importantes de la música electrónica.

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