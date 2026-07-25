Emiro Navarro se encontraba abrazando a Iván Marín, para darle las gracias por escogerlo para no participar en el reto de salvación, cuando de repente impactó accidentalmente el rostro de Claudia Bahamón. La presentadora se tapó la boca y los chefs notaron que algo había ocurrido.

La situación causó tanta conmoción, que Nicolás Zubiría no tardó en llamar a los paramédicos para que fueran a socorrerla. Esto ocurrió en el cuarto episodio de MasterChef Celebrity antes de comenzar el reto de salvación. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una foto donde se ve cómo quedó el labio de Claudia.

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Un video reciente reveló cómo se ve el labio de Claudia Bahamón tras el incidente con Emilio Navarro (Foto por Canal RCN).

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¿Cómo luce el labio de Claudia Bahamón tras el accidente con Emiro Navarro?

La actriz Luisa Vergara realizó una publicación en redes sociales de varias fotos y videos que fueron tomados durante la grabación del cuarto capítulo. El video que llamó más la atención fue uno en los camerinos donde aparece Claudia Bahamón mostrando la hinchazón de su labio, especialmente en la parte superior izquierda.

Además, la presentadora de MasterChef Celebrity tuvo una reacción cómica en el video y expresó lo siguiente:

"No me puse boca, me la puso Emiro"

Además, Emiro respondió ante la afirmación de Claudia Bahamón y continuó con el chiste.

Sin necesidad de procedimientos, mi amor, aplico ácido hialurónico

Mientras tanto, otros participantes se rieron de la situación y de los chistes de sus compañeros.

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¿Claudia Bahamón ha tenido otros incidentes en MasterChef Celebrity?

Sí, la presentadora tuvo otro accidente durante el reto de campo de equipos cuando se encontraba hablando con los integrantes del equipo rojo. En esta ocasión, fue el comediante Iván Marín quien movió la cabeza hacia atrás e impactó su rostro.

Iván Marín también impactó el rostro de Claudia en un episodio anterior (Foto por Canal RCN).

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre el accidente con Emiro?

Claudia Bahamón realizó una publicación en redes sociales donde afirmó que nunca se esperó que este tipo de incidentes ocurrieran de esta manera, pues afirmó que pensaba que el mayor riesgo en MasterChef eran los cuchillos, el fuego, y las ollas calientes.

También compartió una secuencia de fotos en donde se ven las "pruebas" de lo ocurrido. En la primera fotografía, se ve el labio como mayor detalle.

La presentadora también agregó en la descripción de la publicación un poco de humor sobre lo ocurrido.