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Luciano D'Alessandro reaccionó al delantal negro en la primera semana de MasterChef Celebrity Colombia

Luciano D'Alessandro reaccionó al delantal negro en MasterChef y este domingo deberá enfrentar el primer reto de eliminación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luciano D'Alessandro habló de estar en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia.
Luciano D'Alessandro habló de estar en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

El actor Luciano D'Alessandro dio sus impresiones sobre tener el delantal negro por primera vez en esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia y estar en riesgo de abandonar la competencia.

Luciano D'Alessandro enfrentará el reto de eliminación el próximo domingo en MasterChef Celebrity Colombia.
Luciano D'Alessandro enfrentará el reto de eliminación el próximo domingo en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Luciano D’Alessandro sobre tener el delantal negro en la primera semana de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Por medio de su cuenta de Instagram, el presentador subió un feed con fotografías del reto de anoche en el que cinco celebridades se salvaron. Los cocineros debían superar tres etapas con diferentes preparaciones cuya base debía ser el cremosino.

Las preparaciones de Lina Tejeiro, Hugo Gómez, Luciano D´Alessandro, Martica Restrepo, Víctor Tarazona, Gustavo Bernate y Tuto Patiño no convencieron a los tres jurados y ahora tendrán que ir al reto de eliminación donde conoceremos quien será el primero en abandonar la competencia esta temporada.

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Por su parte, el resto de los participantes se preparan para una nueva semana con más intensidad, ya que Claudia Bahamón anunció que con el paso de los días la competencia se pondrá más dura.

Los cocineros deberán mover muy bien sus fichas y tomar buenas decisiones si quieren durar en la cocina más famosa del mundo.

Luciano D'Alessandro habló del incidente entre Emiro Navarro y Claudia Bahamón.
Luciano D'Alessandro habló del incidente entre Emiro Navarro y Claudia Bahamón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón en el rostro?

Entre tanto, en el mismo episodio ocurrió un accidente entre Emiro Navarro y Bahamón que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Iván Marín escogió a Emiro para subir al balcón sin tener que hacer el reto y en medio de las celebraciones y las emociones el creador de contenido impactó en el rostro a la presentadora ocasionándole una herida en el labio.

D'Alessandro habló sobre el suceso y bromeó con el momento debido a que Iván Marín también tuvo una situación parecida con Claudia en el reto de campo.

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Claudia, por su parte, subió una fotografía mostrando la magnitud del impacto en su labio y aseguró que fue muy ingenua al pensar que lo más riesgoso de MasterChef eran los cuchillos o el fuego, cuando en realidad son los propios participantes.

Su comentario generó risas entre los seguidores del programa y también entre los concursantes, quienes tomaron con humor lo ocurrido.

“Y aquí empezó mi bella relación con el delantal negro”, escribió Luciano D’Alessandro en su publicación.

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