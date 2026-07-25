MasterChef Celebrity Colombia continúa conquistando a los televidentes con los famosos que aceptaron este reto culinario en 2026. Sin embargo, pocos saben que uno de sus participantes ya había demostrado su talento en otro reality de cocina, donde estuvo muy cerca de llevarse el título al quedarse con el segundo lugar.

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¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity Colombia que ya había competido en otro reality de cocina?

Se trata del influencer bumangués Sebastián Villalobos, quien en 2023 sorprendió a sus seguidores al aceptar el reto de participar en un reconocido reality de cocina. Durante la competencia puso a prueba sus habilidades culinarias y logró destacarse entre los concursantes.

Sebastián Villalobos participó en 2023 en un reality de cocina. (Foto: Canal RCN)

En esa edición compartió cocina con varias celebridades nacionales e internacionales, entre ellas la actriz Sara Corrales, quien años atrás también hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia, además de figuras como la venezolana Gaby Spanic.

Gracias a su desempeño, Villalobos llegó hasta la gran final y se quedó con el segundo lugar del concurso.

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¿Quién fue el ganador del reality de cocina en el que participó Sebastián Villalobos?

En aquella edición, la ganadora fue la presentadora e influencer mexicana Alana Literas, quien se coronó como la mejor cocinera de la competencia.

Sebastián Villalobos conoció a Alana Literas durante su participación en este reality de cocina, donde ambos iniciaron una relación sentimental. (Foto: Canal RCN)

Durante el reality también surgió un vínculo sentimental entre ella y Sebastián Villalobos, relación que continuó por un tiempo después de finalizar las grabaciones y que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Cómo le ha ido a Sebastián Villalobos en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Sebastián Villalobos se ha convertido en uno de los participantes que más ha llamado la atención en los primeros capítulos de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Además de demostrar compromiso en cada reto, el creador de contenido ha conquistado a los televidentes con su espontaneidad y carisma.

Sebastián Villalobos junto a Hugo Gómez en MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Gran parte de ese cariño surgió desde el primer episodio, cuando hizo equipo con el actor Hugo Gómez. La química entre ambos fue evidente durante el reto y, posteriormente, Villalobos aseguró en redes sociales que el reconocido actor representó para él "ese abuelito que nunca tuvo", un comentario que conmovió a muchos de sus seguidores.

Si quieres seguir de cerca el recorrido de Sebastián Villalobos y el resto de los famosos, no te pierdas MasterChef Celebrity Colombia, todas las noches a las 9:00 p. m., después de Pa' Seguirte queriendo.