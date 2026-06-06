James Rodríguez se pronunció tras polémica con hija de Petro: le envió mensaje

El nombre del capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se ha visto envuelto en toda una polémica en los últimos días tras un supuesto desplante a la hija del presidente Gustavo Petro.

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¿Qué dijo James Rodríguez tras polémica con hija de Gustavo Petro?

La polémica empezó luego que saliera a la luz un video de lo que fue la entrega del pabellón nacional a los jugadores de la Selección Colombia que van al Mundial 2026.

En este acto protocolar el presidente Gustavo Petro hizo la entrega a todos los jugadores de este detalle en compañía de su hija menor, Antonella, quien es amante del fútbol y también lo práctica.

Precisamente, cuando iba pasando James Rodríguez, la menor se quedó viéndolo fijamente e intentó captar su atención para saludarlo, sin embargo, James pasó por el lado y solo saludó al presidente.

Este hecho fue catalogado por muchos como un 'feo' desplante con la hija de Gustavo Petro, algo que provocó fuertes críticas hacia el capitán de Colombia, quien rompió su silencio y le envió un mensaje a Antonella.

James Rodríguez le envió mensaje a la hija de Petro. (Foto Omar Vega / AFP)

¿Qué mensaje le envió James Rodríguez a Antonella Petro?

James Rodríguez decidió enviarle un mensaje a Antonella tras todo el revuelo que generó su supuesto desplante con ella.

El '10' de la Selección Colombia le escribió por Instagram a Antonella que contara con la foto que ella quería con él y que adicional le iba a enviar una camiseta suya.

Antonella, esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros.

James Rodríguez también aprovechó para agradecerle por su buena disposición y ánimo para ellos en este camino que empiezan para el Mundial.

Asimismo, le expresó que, era momento de estar unidos y le recomendó que la próxima vez que se vieran le hablase más fuerte.

Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto. pd: la próxima me hablas más fuerte, abrazo.

Este mensaje sorprendió a Antonella quien lejos de criticar a James Rodríguez hizo un video demostrándole su apoyo y admiración desde pequeña.

Casi me da un infarto.

La hija de Petro se unió a la voz de James Rodríguez de estar unidos como país y apoyar a la Selección Colombia en la máxima cita mundialista: "En la cancha somos un solo país".