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Juliana Calderón confirma que espera un bebé: esta es la prueba que compartió

Juliana Calderón presumió el regalo que le envió Yina Calderón, en donde se confirma que está esperando un bebé.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La prueba con la que Juliana Calderón confirmó que se convertirá en mamá
La publicación de Juliana Calderón que confirmó su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

El nombre de Juliana Calderón está dándole la vuelta a todas las plataformas digitales y también a los portales de entretenimientos, debido a que Yina Calderón confesó que su hermana estaría embarazada.

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Precisamente, la empresaria y presentadora rompió el silencio a través de sus redes, en donde habló del tema y dijo que ellas no ocultan nada, por lo que se siente orgullo diciendo que Juliana está embarazada.

Según lo que dijo la huilense, la noticia le tomó por sorpresa por lo que sintió mareo, pero que se emociona de que su hermanita sea mamá y por eso se siente feliz por ella, además agradecida porque tendrá otro sobrino o sobrina.

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Por su lado, Leonela, otra de las Calderón, también confirmó en sus historias que su hermana está embarazada y que, por eso, le están llegando regalos como felicitaciones, mientras que Juliana no ha dado detalles de nada sobre el tema.

¿Cómo confirmó Yina Calderón que Juliana tendrá un bebé?

Juliana Calderón reveló una historia en Instagram de un detalle que le hizo llegar su hermana Yina, pero lo realmente causó revuelo es que con el mensaje que escribieron, se confirmaría que la empresaria daría a luz un video.

Juliana Calderón sorprendió al confirmar que espera un bebé
La prueba con la que Juliana Calderón confirmó que se convertirá en mamá. (Foto/ Canal RCN)

En el arreglo que la presentadora le envió a su hermana menor está un mensaje impreso que dice que será la mejor mamá y la felicita por esta nueva etapa, la cual sabe que es importante para ella.

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Así mismo, le expresó que la quiere y le deseó bendiciones para su parto, que ahí estará ella siempre para su hermanita. Deseándole amor para cuando tenga a su bebé en sus brazos.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la espera de su bebé?

La publicación de Juliana Calderón que confirmó su embarazo
Juliana Calderón sorprendió al confirmar que espera un bebé. (Foto/ Canal RCN)

Juliana Calderón no ha mencionado nada sobre el tema, pero ha compartido las felicitaciones de sus hermanas y sus seguidores esperan que ella se pronuncie sobre el tema y revela los detalles de su embarazo.

Además, surgió la pregunta sobre quién es el padre del bebé, pero quizá, más adelante ella hable y se sincere con sus seguidores, quienes están a a la expectativa de que se confirme que esta noticia es de verdad.

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