Pareja de Epa Colombia rompió en llanto tras revelar dura situación con la empresaria

El 27 de enero de 2025, Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’ perdió su libertad luego de ser arrestada por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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Desde la fecha, la empresaria y creadora de contenido no ha sido dejada en libertad, pero sí ha sido protagonista de escándalos que ha vivido desde la prisión, mientras que, su esposa, Karol Samatha Barbosa se hace cargo de sus empresas.

Fue ella misma quien causó conmoción en las plataformas digitales, al romper en llanto y confesar una difícil situación que está viviendo junto a Epa Colombia.

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Por ahora, se espera que se sepa qué pasará con Daneidy, si cumplirá su condena de cinco años y dos meses, o si hay posibilidad de que se agilice su caso para que pueda quedar en libertad antes de ese tiempo en el que se supone que estará tras las rejas.

¿Qué dijo esposa e Epa Colombia al reaparecer en redes llorando por una difícil situación?

Karol Samantha abrió su corazón a través de las redes sociales de las keratinas de Epa Colombia y rompió en llanto contando lo que está viviendo.

La dura situación que enfrenta la esposa de Epa Colombia. (Foto/ Buen día, Colombia)

Sin dar mucho detalle, la esposa de la empresaria dijo que junio no empezó bien como ella esperaba, porque están pasando cosas y nombró a Daneidy, diciendo que ella era la “reina” de la expobelleza y que la extraña justo en estos momentos.

Por así mismo, le agradeció a sus seguidores y cliente por estar ahí para la empresa, porque gracias a eso, Epa keratinas sigue funcionando.

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¿Qué detalles dio Karol Samantha sobre Epa Colombia?

En las historias, Karol Samantha mencionó a Epa Colombia al decir que Dios le da sus más grandes batallas, a sus más grandes guerreros, por lo que añadió que Daneidy es una mujer fuerte y resiliente con todo lo que le pasa.

Karol Samantha abrió su corazón y habló entre lágrimas sobre Epa Colombia. (Foto/ Buen día, Colombia)

Esto habría dado a entender que algo no estaría bien con la empresaria, pero Karol no detalló nada puntual.

Además, en una última historia, la pareja de Epa dijo que quería decir tantas cosas, pero a la vez nada y reiteró lo luchadora que es Daneidy, expresando admiración por las demás familias que tienen a un ser amado privado de la libertad.