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Valentina Ferrer denunció ataque que sufrió junto a su hijo durante la final del Mundial 2026

Valentina Ferrer denunció ataque que sufrió junto a su hijo por parte de un hombre durante la final del Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El angustiante momento que vivieron Valentina Ferrer y su hijo en la final del Mundial 2026
El angustiante momento que vivieron Valentina Ferrer y su hijo en la final del Mundial . (Foto AFP: Giorgio Viera).

La modelo argentina Valentina Ferrer denunció ataque que sufrió junto a su hijo Río por parte de un hombre durante la final del Mundial de fútbol 2026 mientras su esposo, el cantante colombiano J Balvin, no se encontraba a su lado.

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¿Qué ocurrió con Valentina Ferrer y su hijo durante la final del Mundial 2026?

Valentina Ferrer compartió hace pocas horas por medio de sus redes sociales el incómodo momento que vivió junto a su hijo Río durante la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España, luego de que un hombre en las tribunas reaccionara de manera ofensiva contra el menor.

El hijo de J Balvin no pudo contener las lágrimas tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026
El hijo de J Balvin no pudo contener las lágrimas tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026. (Foto AFP: Cindy Ord | Odd ANDERSEN).

La modelo contó por medio de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok que el episodio ocurrió cuando España marcó un gol y su hijo expresó que quería que Argentina ganara el partido. Según relató, un hombre que estaba cerca de ellos se volteó hacia Río y le hizo un gesto ofensivo, además de decirle algunas palabras que afectaron al niño.

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Ante la situación, Ferrer aseguró que reaccionó de inmediato y le reclamó al hombre, dejando claro que las diferencias por un partido de fútbol no justificaban dirigirse de esa manera contra un menor. La argentina explicó que, aunque entiende la emoción que se vive en un estadio, no estaba dispuesta a permitir una falta de respeto hacia su hijo.

“Chicas, yo no les puedo explicar cómo me puse, o sea, si tenía el mate en las manos se lo rev*ntaba en la cabeza, menos mal que no lo tenía… La gente se empieza a dar vuelta, y cuando se empiezan a dar vuelta le dije: con mi hijo no. Jose en ese momento no estaba, se había ido para atrás. Yo nunca había ido a la cancha con mi hijo”.

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¿Cómo se encuentra Río tras el desagradable suceso que vivió junto a Valentina Ferrer en el Mundial 2026?

La modelo también reveló que Río quedó impactado por lo ocurrido y no entendía por qué esa persona había tenido esa actitud con él. Para Ferrer, el momento fue especialmente difícil porque era la primera vez que asistía a un partido con su hijo y esperaba que fuera una experiencia diferente.

“Riri quedo traumado mal… me decía: por qué me hizo con el dedo malo… encima no era de ninguno de los países que jugaba…”

El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo.
El delantero de la selección española, Ferrán Torres, le dio el gol a su país que necesitaba para levantar la copa como campeones del mundo | Foto: AFP / FRANCK FIFE
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