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Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, habló sobre infidelidad: “seguir cargando el dolor”

Alejandra Salguero se pronunció sobre la infidelidad y compartió una reflexión sobre el tema.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandra Salguero habló de la infidelidad tras su ruptura con Tebi Bernal: “seguir cargando el dolor”
Alejandra Salguero habló de la infidelidad tras su ruptura con Tebi Bernal: “seguir cargando el dolor”. (Foto Canal RCN).

Alejandra Salguero volvió a responder preguntas de sus seguidores y, durante la dinámica, compartió una reflexión sobre la infidelidad. La creadora de contenido habló del impacto que deja una traición en una relación y explicó por qué considera importante sanar antes de seguir adelante.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, sobre la infidelidad?

Alejandra Salguero habló sobre el proceso de superar una infidelidad luego de que una de sus seguidoras le pidiera un consejo para afrontar una situación de este tipo durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagrm.

Tebi Bernal se pronunció sobre Alejandra Salguero, aclarando su reencuentro: “Conversamos” | VIDEO
¿Cómo fue el rencuentro de Tebi Bernal con Alejandra Salguero? | Foto: Canal RCN

La respuesta de la influenciadora llamó la atención, pues se dio semanas después de la ruptura con Tebi Bernal, quien estuvo involucrado sentimentalmente con Alexa Torrex durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

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Ante la pregunta, Salguero aseguró por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que una traición no debe ser asumida como una muestra de falta de valor personal, sino como una consecuencia de las decisiones de quien comete la infidelidad.

Así mismo, la creadora de contenido explicó que comprender esta situación permite avanzar sin cargar con culpas que no corresponden.

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"Sanar empieza por entender que una infidelidad no habla de tu valor, sino de las decisiones y los vacíos de quien la comete", expresó Salguero, quien también resaltó la importancia del perdón como parte del proceso para recuperar la tranquilidad emocional.

La respuesta de Alejandra generó reacciones entre sus seguidores, quienes relacionaron sus palabras con la situación sentimental que enfrentó en los últimos meses y con la forma en la que ha decidido afrontar esta etapa después de su separación.

"Cuando decides perdonar, no solo liberas a la otra persona, también te liberas a ti. Al final, esa paz vale mucho más que seguir cargando el dolor”, puntualizó.

Tebi Bernal y Alejandra Salguero desatan rumores tras nuevas publicaciones en redes
Tebi Bernal y Alejandra Salguero desatan rumores tras nuevas publicaciones en redes (Foto Canal RCN)

¿Cómo es la relación actual entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal?

Vale la pena destacar que Alejandra Salguero y Tebi Bernal aún tendrían comunicación, pese a su separación como pareja, pues en las últimas semanas se le han visto compartiendo en los mismos espacios junto a sus pequeños hijos.

Pues, según ha comentado la influenciadora, la relación de hermandad que se creó entre los menores no tendría por qué sufrir las consecuencias de las decisiones y errores que ellos pudieron cometer.

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