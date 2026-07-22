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Esta fue la causa de la muerte de Octavio Victoria en Pa’ Seguirte Queriendo: ¿fue la pastilla?

En el segundo capítulo de Pa’ Seguirte Queriendo, Azucena y sus amigos lloran el inesperado fallecimiento de Octavio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Qué provocó la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo?
Revelan la causa de la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo. (Foto/ Canal RCN)

En la noche de este miércoles 22 de julio, se vivió el segundo capítulo de Pa' Seguirte Queriendo, la producción del Canal RCN que continúa la historia de Isa, Mauricio Reina y Dany; la familia que en 2021 se robó el corazón de los colombianos y que ahora, volvieron con nuevas historias.

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Precisamente, en este nuevo episodio, todos los personajes se vieron de luto tras la caída de Octavio, el personaje que le dio vida al reconocido actor, Lucho Arango; pues este hombre de 68 años no pudo tener una gran noche con su esposa, Azucena.

Lo que ocurrió, es que sus amigos le recomendaron la famosa pastilla azul para que rindiera en un emocionante momento con el amor de su vida, pero, esto salió mal y Mauricio, Antonio y Jorge creen que es culpa de ellos por sus consejos.

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Sin embargo, se conoce la razón por la que el hombre de la tercera edad fallece en medio de esta historia, dejando a Azucena viuda y tres hijos con el corazón roto.

¿De qué falleció Octavio en Pa Seguirte Queriendo?

Octavio Victoria fallece a sus 68 años en medio de una emocionante noche con Azucena Tinoco; la mujer que conoció en la primera temporada y de la cual se enamora completamente, aceptándola con su bebé.

Sale a la luz la causa de la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo
¿Qué provocó la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo?. (Foto/Canal RCN)

De hecho, en esta segunda parte, ellos ya tienen a sus gemelas de seis años, quienes también lloran la partida de su padre.

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Pues Octavio falleció de un infarto miocardio, generado por la pastilla azul que tomó, ya que sufría de hipertensión y no resistió el efecto.

¿Qué pasó en este segundo capítulo tras el fallecimiento de Octavio?

Azucena tuvo que esperar hasta la siguiente noche para decirle a sus hijos que Octavio falleció y por eso, no volvería a la casa.

Revelan la causa de la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo
Sale a la luz la causa de la muerte de Octavio Victoria en Pa' Seguirte Queriendo. (Foto/Canal RCN)

E incluso el menor que no es heredero del hombre de 68 años, lloró la partida de quien lo crio, generando más tristeza a la escena, sin embargo, la nostalgia de Azu se vio invadida de dolor y decepción tras el reclamo de Milagros, la hija mayor de Octavio.

Pues ella y su madre, llegaron a casa de Azucena a hacerle reclamos por lo sucedido y responsabilizándola de que ella hizo algo para que el hombre muriera, lo que desató su furia y que las echara de su casa.

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