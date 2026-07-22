Pautips sorprendió con confesión tras el estreno de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

MasterChef Celebrity ya está al aire por la pantalla y app del Canal RCN y su estreno dejó encantados a todos los televidentes, quienes pudieron ver a 24 de sus celebridades favoritas compitiendo en la cocina más famosa del mundo.

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¿Qué dijo Pautips tras su debut en MasterChef Celebrity?

Paula Galindo, mejor conocida como Pautips es una de las celebridades de esta temporada y en el primer capítulo ya dejo ver que será una gran competidora.

La creadora de contenido tuvo un buen plato que, aunque no sorprendió del todo a los jurados en términos generales recibió buenas críticas: "Creo que no me fue tan mal".

Precisamente, Pautips tras este primer episodio se pronunció en sus redes sociales y contó en quién se inspiró para ese primera plato en la competencia, siendo su mamá esa persona.

Nos dejaron hacer un plato libre y se me ocurrió hacer el salmón que más le gusta a mi mamá.

Asimismo, la influenciadora aseguró que, cuando empezó la competencia todavía no había empezado a estudiar y por eso, se asustó con el comentario del chef Nicolás de Zubiría.

El chef Nicolás dijo que quien comenzó a estudiar hoy "ya va tarde" y yo voy re tarde

Pautips se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

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¿Qué confesó Pautips sobre MasterChef tras su estreno?

Pautips en su publicación hizo un balance y resumen de lo que fue ese primer capítulo y reto, en donde aseguró que era una mujer que le gustaba competir.

Bueno, vinimos a jugar y a mi me gusta la competencia.

Asimismo, dejó claro que, aunque no es la más experimentada en la cocina tiene confianza en sí misma y sabe que todo lo que se propone lo logra.

El verdadero "No sé qué hago, pero luzco genial haciéndolo".

La influenciadora reveló que, años atrás nunca se hubiese imaginado verse en una competencia de cocina como MasterChef Celebrity, sin embargo, se sentía orgullosa y feliz de haber aceptado el reto.

Nunca pensé estar parada aquí en MasterChef. Nunca digas nunca.

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