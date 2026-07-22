Se revela el video de la reacción exacta de Messi mientras ve a los españoles recibir la copa

El pasado domingo 19 de julio, se vivió la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026, la cual, dio mucho de qué hablar, pues todavía se comenta sobre el tema en redes, debido a lo polémica que fue.

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Precisamente, luego de que se terminara y dejara a España como campeón del mundo, se armó una gran discusión en medio de la cancha y eso parecía de película; mientras unos arremetían contra otros física y verbalmente, Lamine Yamal oraba arrodillado y por su lado, Messi solo se paseaba mirando lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, fue tan cuestionada la actitud de los argentinos, quienes, al parecer, según los videos, fueron los que iniciaron las diferencias y también, tuvieron otro controversial momento al darle la espalda a los españoles cuando ellos estaban recibiendo la copa.

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Así mismo, hay un plano detalle de cuál fue la reacción de Lionel Messi, cuando sus rivales estaban celebrando su victoria.

¿Cuál es el video de Messi en donde muestra la cara que hizo cuando los españoles recibieron la copa?

Pasan los días y la polémica por la final de La Copa Mundial FIFA 2026 sigue dando de qué hablar, luego de que se revelara el video de un plano detalle del rostro de Lionel Messi.

Este fue el gesto de Messi mientras España recibía la copa del Mundial. (AFP/ Paul ELLIS)

En el clip se ve que, mientras sus demás compañeros le dan la espalda a España, él está de lado observando con mucha tristeza cuando los españoles festejan ser los campeones del mundo.

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Su rostro refleja las ganas de llorar y que se está sintiendo verdaderamente triste tras perder su último mundial.

¿Cuál fue la reacción de Messi luego de que terminó el partido contra España?

Dicho lo anterior, Lionel Messi se dejó ver devastado luego de que se terminara el partido contra España en la final de la Copa Mundial FIFA 2026, precisamente, porque además de despedirse de los mundiales, se estaría despidiendo de su equipo.

La reacción de Messi durante la premiación de España quedó en video. (AFP/ Patricia de melo moreira)

Por eso, se sentó en medio de la cancha y se volvió a poner de pie cuando Lamine Yamal lo abrazó e ignoró la gran discusión en la que estaban sus compañeros contra los españoles.