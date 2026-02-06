Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

Nicolás Arrieta rompió el silencio y explicó por qué no estuvo presente en Buen día, Colombia en los últimos días tras la final de La casa de los famosos Colombia. Esto luego de que su ausencia generara comentarios entre sus seguidores y los del programa matutino del Canal RCN.

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¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia tras la final de La casa de los famosos Colombia?

Luego de dos días de ausencia en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, donde se desempeñaba como comentarista de La casa de los famosos Colombia tras su eliminación del reality, Nicolás Arrieta rompió el silencio y aclaró la situación.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta? La verdad de su ausencia en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

Aunque el creador de contenido ya se había ausentado en pocas ocasiones, en esta oportunidad su ausencia llamó la atención, especialmente porque coincidió con la presencia de Alejandro Estrada, ganador del programa, y los tres finalistas: Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe.

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Ante las preguntas de sus seguidores, el creador de contenido explicó públicamente que no seguirá en el programa debido a que estuvo enfermo.

“Agradezco mucho al programa, pero estuve enfermo; salí solo por ver a Valentino, lo extrañaba”, afirmó.

Asimismo, aprovechó para desmentir los rumores que señalaban que su ausencia habría sido por petición de Juanda Caribe, con quien recientemente tuvo un cruce de palabras en redes sociales.

Revelan el motivo por el que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia. (Foto Canal RCN).

¿Nicolás Arrieta volverá a Buen día, Colombia?

El creador de contenido también aclaró los términos de su contrato, el cual establecía que su participación en Buen día, Colombia solo estaría vigente mientras La casa de los famosos Colombia estuviera al aire. Con esto, dejó entrever que su paso por el matutino del Canal RCN habría llegado a su fin, según comentó.

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“Mi contrato iba hasta La casa de los famosos, pero estos días creo que no hay nada que yo pueda aportar”, mencionó.

De esta manera, Nicolás Arrieta aclaró su situación en el programa y confirmó que su etapa en el matutino habría llegado a su fin.