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Él es Luis Eduardo Arango, el actor que interpretó al personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo

Tras el fallecimiento de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo, los televidentes se han sorprendido al saber quién es el actor que lo interpretó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Luis Eduardo Arango, el actor que interpretó al personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo
Él es Luis Eduardo Arango, el actor que le dio vida al personaje de Octavio. | Foto: Canal RCN

Desde que inició Pa’ Seguirte Queriendo, una producción del Canal RCN, los internautas han generado una ola de opiniones en las redes sociales, en especial, por el fallecimiento de Octavio en la telenovela.

Por su parte, los internautas se han sorprendido al saber quién es el actor que le da vida a este personaje, quien ha generado una gran variedad de comentarios, pues su nombre es Luis Eduardo Arango.

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¿Quién es Luis Eduardo Arango, el actor que le dio vida al personaje de Octavio en Pa’ seguirte queriendo?

El nombre de Luis Eduardo Arango se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por el personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo.

Él es Luis Eduardo Arango, el actor que interpretó al personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo
En estas producciones ha participado Luis Eduardo Arango. | Foto: Canal RCN

En medio de la muerte del personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo, los televidentes han resaltado la gran habilidad en el campo artístico de Luis Eduardo Argango.

En la actualidad, Luis Eduardo Arango se ha destacado por ser uno de los actores y comediantes con gran influencia en el país, al participar en varias producciones como: ‘Las de siempre’, ‘Darío Gómez’, ‘La Sustituta’, 'MasterChef Celebrity', ‘Pa’ Quererte’ y la nueva versión de ‘Pa’ Seguirte Queriendo’.

Así también, Luis Eduardo Arango cuenta con más de 131 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios acontecimientos de lo que ha hecho en su vida cotidiana, demostrando varios sucesos de lo que ha hecho en su amplia trayectoria profesional.

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¿Cuál fue la razón por la que Octavio falleció en Pa’ Seguirte Queriendo?

Cuando inició Pa’ Seguirte Queriendo, uno de los momentos que más tomó por sorpresa a los televidentes fue cuando el personaje de Octavio falleció a causa de una pastilla que se tomó para tener un romántico momento con Azucena, cuya actriz la interpreta Laura de León.

Él es Luis Eduardo Arango, el actor que interpretó al personaje de Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo
¿Cuál fue la razón por la que falleció el personaje de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las distintas plataformas digitales por el vacío que dejó la muerte de Octavio en la telenovela y, la emotiva reacción de sus hijos, cuando se enteraron de la noticia y se quebraron en llanto cuando se enteraron de la muerte del personaje en la telenovela.

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