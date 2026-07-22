El trío de Emiro Navarro que causó reacciones en MasterChef Celebrity Colombia

En la noche de este martes 22 de julio, se vivió el segundo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026 , en el cual, los jurados tomaron la decisión de poner los primeros dos delantales negros de esta temporada.

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Este primer reto en pareja dejó varios sin sabores, pues algunas celebridades se salvaron de no llevar el delantal negro, pero estuvieron muy cerca y desde ya, los jurados les advirtieron por algunos platos que, han dejado por fuera a cocineros de la competencia en temporadas pasadas.

Aunque los dúos se entendieron, no faltaron las lágrimas por la frustración de que las preparaciones no hayan quedado bien y ese fue el caso de Iván Marín y Gustavo Bernate, quienes no tuvieron éxitos con su flan de piña caramelizada.

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Por su lado, quien más disfrutó este reto fue Emiro Navarro, quien hizo reír todo el capítulo por sus ocurrencias, de hecho, estuvo en el único trío de cocineros de esta noche.

¿Cuáles fueron las reacciones que dejó el trío de cocineros en MasterChef Celebrity Colombia?

Apenas dieron las indicaciones para este reto, Emiro Navarro se emocionó cuando escuchó que había u solo trío de cocineros en MasterChef Celebrity en este primer reto de parejas.

El trío de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity. (Foto/Canal RCN)

Por eso, se postuló de primeras para hacer equipo con Robert Farah y Luciano D'Alessandro, lo que provocó risa porque dijo con gracia que ese era el resultado de perseguir sus sueños.

En redes estallaron de risa comentando que Emiro fue un afortunado al cocinar al lado de sus compañeros “más churros” y por eso dicen que les da “envidia”.

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Además, comentaron que al igual que Navarro, se dejarían manipular de Farah y D' Alessandro, por lo que él estaba haciendo lo que ellos le decían durante el reto.

¿Cuáles otras reacciones generó Emiro en este segundo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia?

Emiro Navarro no solo hizo reír al conformar su dichoso trío de cocineros junto a Robert y Luciano, sino que no provocó reacciones e incluso entre sus compañeros al mencionar que no sabía qué era lo que tenía que cocinar.

Emiro Navarro se hizo reír a las redes con el trío que protagonizó en MasterChef Celebrity. (Foto/Canal RCN)

Pues a ellos les correspondió cocinar un Mousse de pescado y chips de batata, pero el influenciador pensó que se trataba de “un ratón”, porque confundió el mousse con el mouse y, para defenderse, dijo que su inglés es británico.

Por supuesto, esto generó más reacciones en redes, deseando que Navarro no salga eliminado pronto porque se divierten mucho con él.