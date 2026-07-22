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Esta fue la pareja que se llevó los primeros delantales negros de MasterChef Celebrity Colombia: ¿por qué?

En el primer reto de parejas, los jurados fueron contundentes al poner los primeros delantales negros de MasterChef Celebrity.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ellos fueron la primera pareja en recibir delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia
La primera pareja con delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto/ Canal RCN)

En este segundo capítulo de MasterChef Celebrity Colombia , emitido en la noche del miércoles 22 de julio, los cocineros se enfrentaron por primera vez a un reto de pareja, pero solo uno grupo tuvo a tres integrantes.

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Precisamente fue Emiro Navarro quien decidió trabajar con Luciano D' Alessandro y Robert Farah , pues el creador de contenido no se quiso perder la oportunidad de competir junto a los “más churros de la temporada”.

En este primer momento trabajando con otro cocinero, a las celebridades les fue muy bien, pues poco se vio que se haya vivido momentos en los cuales las parejas no se hayan entendido, sin embargo, a varios no les fue muy bien con su preparación, pero una sola pareja se llevó el delantal negro.

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Tras un reto en el que tuvieron que cocinar con diferentes proteínas, las cuales fueron reveladas con emojis, algunas parejas tuvieron serios problemas al no conocer muy bien el ingrediente principal y eso, se vio reflejado en su plato.

¿Cuál fue la pareja que se llevó los primeros delantales negros en MasterChef Celebrity Colombia?

Tras degustar todos los platos, los jurados Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso dieron su veredicto final, sin pensarlo mucho, porque, para ellos, fue más que claro apenas probaron esa receta.

La primera pareja con delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia
Primera pareja con delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto/Canal RCN)

Pues Iván Marín y Gustavo Bernate con su flan de piña caramelizada, se llevaron los primeros delantales negros de la temporada, luego de que su flan no se esponjara y quedara completamente líquido; ellos sabían que el resultado no iba ser nada positivo.

¿Cuáles fueron las otras parejas que estuvieron en riesgo de llevarse el delantal negro en este segundo capítulo?

Iván Marín y Gustavo Bernate estaban viendo una luz cuando los jurados degustaron otros platos de sus compañeros, pues, aunque ellos tuvieron “la peor preparación”, otras parejas estuvieron en un gran riesgo.

Primera pareja con delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia
Ellos fueron la primera pareja en recibir delantal negro en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto/Canal RCN)

Ese fue el caso de Virginia y Mariana, quienes prepararon un paté de hígados de pollo con papas horneadas y lo que les ocurrió a ellas, es que no conocieron muy bien su proteína y ahí se alcanzó a ver reflejada su falla.

En el caso de Milena López y Julieta Piñeres, hicieron un Risotto de portobellos pollo y limón, pero su arroz no quedó bien cocinado y les recordaron que, con esa preparación, muchas celebridades resultaron eliminadas.

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