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¿Pautips será la villana de MasterChef Celebrity 2026?, ella y sus compañeros respondieron

Pautips reaccionó luego de que varios de sus compañeros la calificaran como la villana de MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
pautips en masterchef celebrity
Pautips sería la villana de MasterChef Celebrity/Canal RCN

La influenciadora Pautips hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, del Canal RCN, y ha dado bastante de qué hablar entre los televidentes tras su participación.

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¿Pautips será la villana de MasterChef Celebrity 2026?

Varios participantes fueron interrogarlos en La Mega sobre quién consideraban que podría ser el villano o la villana de esta temporada, a lo que muchos coincidieron que podría tratarse de la creadora de contenido Pautips.

pautips en masterchef celebrity

Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega, fueron algunos de los coincidieron con que la bogotana podría ser la antagonista de esta versión.

Ante las declaraciones de los participantes, se le preguntó a Pautips si estaba preparada para una posible funa en redes sociales, a lo que ella destacó que efectivamente sus seguidores iban a ver otra faceta en ella bastante competitiva.

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¿Qué dijo Pautips sobre la posibilidad de ser villana en MasterChef Celebrity?

La influenciadora destacó que está preparada para algunos de los comentarios que pueda recibir por sus decisiones en la competencia.

pautips sobre ser villana en masterchef celebrity

"En redes sociales ven una faceta mía como muy la niña linda que muestra las compras, los viajes, etc, pero detrás de Paula es una mujer muy disciplinada, competitiva y como aquí no me edito van a ver esa faceta mía, de una mujer muy perfeccionista, que quiere ganar, que estudia mucho, muy ñoña y callada", dijo.

Indicó que hay una situación en particular por la que cree que será criticada, por lo que, ya se preparó para lo que le puedan decir cuando llegue ese momento.

"Hay un momento en específico que probablemente me van a funar, para eso ya estoy preparada, pero de resto todavía no, espérense. Estoy tranquila en mi casita", agregó.

Asimismo, al ver los comentarios de sus compañeros reaccionó a la publicación con risas y emojis de diablito y fueguito.

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Por ahora, no olvides ver cada capítulo de MasterChef Celebrity todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. por el Canal RCN y ver los capítulos más recientes en caso de que te los hayas perdido a través de la aplicación del Canal RCN.

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