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El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

Las redes están conmocionadas al revivir un romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara, antes de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Reviven imágenes de Juanda Caribe y Sheila Gándara enamorados
El pasado romántico de Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

El pasado viernes 29 de mayo, se terminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando como ganador al actor, Alejandro Estrada, quien obtuvo el mayor porcentaje de votación en todas las temporadas, pues ganó con el 63.87%.

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Por su lado, el segundo lugar fue para Juanda Caribe con el 28.11%, Valentino con el 4.29% y Tebi Bernal con 3.72% de apoyo. Esta temporada dejó varias polémicas, comentarios, emociones y hasta sin sabores por todo lo que ocurrió dentro de la competencia.

De hecho, tras terminarse la convivencia, los televidentes y seguidores del programa quedaron con muchas preguntas, ¿qué pasará con la vida amorosos de algunos finalistas?, pues, por un lado, Tebi con Alexa Torrex y Juanda Caribe con Mariana Zapata, quienes se han dejado ver visto tras la el reality.

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De hecho, en redes sociales se sigue hablando entre la cercanía del humorista y la influenciadora, mientras que siguen pendientes de cómo sería su reencuentro con Sheila Gándara y por eso, ha circulado un clip en donde reviven el amor entre el famoso y la madre de su hija.

¿Cuál es el romántico video que han revivido sobre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

A través de todas las plataformas digitales han difundido un video poco visto de Juanda Caribe y Sheila Gándara, precisamente del tiempo en el que estaban juntos, antes de La casa de los famosos Colombia 2026, pues ambos se ven bastante cambiados, pero, sobre todo, enamorados.

Reviven inesperado video de Juanda Caribe y Sheila Gándara
Reviven imágenes de Juanda Caribe y Sheila Gándara enamorados. (Foto/ Canal RCN)

En el clip se puede ver cuando se besan, mientras ella lo toma de su cara y le canta una canción romántica que está sonando al fondo, además, se miran con ojos de amor.

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¿Cuáles reacciones dejó el video romántico de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La cuenta que compartió el clip de Juanda Caribe viéndose enamorado con Sheila Gándara, generó bastantes reacciones, además, porqué escribió que, “eso perdió” el humorista y en los comentarios, los internautas dieron su opinión.

El pasado romántico de Juanda Caribe y Sheila Gándara
Reviven inesperado video de Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

En algunas, se preguntaron cómo era posible que dejara ir a una mujer como Sheila Gándara, de quien se veía muy enamorado y de manera recíproca, se notaba que ella también lo quería.

Así mismo, lo cuestionaron por haber sentido algo por Mariana Zapata, teniendo a una buena mujer a su lado.

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