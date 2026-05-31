¿Qué pasó con Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en el hotel? El actor aclara

El nombre de Alejandro Estrada sigue siendo tendencia en el país cafetero, no solo por haberse coronado como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino por todas las especulaciones de lo que supuestamente ha sucedido con él tras la gran final del reality.

Alexa le deja claro a Alejandro que está un poco molesta con él por haber pasado su noche con Yuli Ruiz, reiterando lo que muchos habían sospechado./ Archivo RCN

En la jornada de este sábado, 30 de mayo, rondó con mucha fuerza un rumor, donde se dice, aseguraba que el actor habría compartido en el hotel con Yuli Ruiz, quien habría sido su pareja sentimental durante poco menos de dos meses ante la tercera temporada del programa.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en el hotel tras la gran final de La casa de los famosos Colombia?

En medio de los contenidos que han publicado los exparticipantes, hubo uno que llamó particularmente la atención del público y fue el que publicó Alexa Torrex, reencontrándose con sus amigos, a quienes les entregó los múltiples regalos, que sus seguidores les habían dejado con ella: sacos, gorras, pañoletas, etc.

Sin embargo, el momento que verdaderamente llamó la atención de los seguidores se dio cuando, en medio de la interacción de Alexa con Alejandro, le deja claro que está un poco molesta con él por haber pasado su noche con Yuli Ruiz, reiterando lo que muchos habían sospechado.

La primera indirecta surge cuando Alexa deja claro que no pasó la noche con Tebi, porque prefería dejarlo respirar, “no como otras que se le meten a la habitación a la gente"… Yo estoy brava con Alejandro por haber ido a ver ayer a Yuli. Alejandro aprovechó la indirecta para hablar sin tapujos sobre lo que realmente habría sucedido.

"Con Yuli, la verdad es que sí nos encontramos porque después de la final llegamos todos al mismo hotel, sí compartimos y pues, hay una foto con ella como un ladito mío y esa es la que está por ahí, pero eso fue todo", expresó Alejandro.

¿Por qué los seguidores especularon que Yuli Ruiz habría pasado la noche con Alejandro Estrada, tras la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que fue la propia creadora de contenido la que compartió una historia junto a su amiga Manuela Gómez, donde habría firmado que estaba trasnochada, pero que había pasado una muy buena noche.

Rápidamente, las conclusiones por parte de los fanáticos, se hicieron presentes; quienes ataron cabos, dedujeron que estaba insinuando que su noche la habría pasado con el nuevo ganador de La casa de los famosos Colombia.

Recordemos que fue la propia creadora de contenido la que compartió una historia junto a su amiga Manuela Gómez, donde habría firmado que estaba trasnochada/ Archivo RCN