Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Una imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue hallada sin vida una semana después de desaparecer tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, comenzó a circular en redes sociales y generó múltiples reacciones entre quienes han seguido de cerca este lamentable caso.

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¿Qué se sabe de la muerte de Yulixa Toloza?

Luego de ser hallada muerta el pasado 19 de mayo, siete días después de haber sido reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético, el cuerpo sin vida Yulixa Toloza fue trasladado a Medicina Legal, donde expertos forenses determinaron inicialmente que la causa de su fallecimiento fue una embolia pulmonar.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

Sin embargo, el 27 de mayo de 2026 se conoció un informe más detallado que concluyó que la muerte de la mujer fue catalogada como "vi0l3nt4 - h0m1cid10". El documento señala que en su cuerpo fueron encontradas múltiples fracturas y lesiones traumáticas, además de las complicaciones derivadas del procedimiento estético. Entre los hallazgos figuran 11 heridas causadas con un elemento cortopunzante en zonas como el abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.

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¿Cómo fueron las honras fúnebres de Yulixa Toloza?

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo, una de las sobrinas de Yulixa Toloza compartió una emotiva fotografía a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde dejó ver un emotivo momento durante sus honras fúnebres.

En la fotografía, en blanco y negro, se puede apreciar a varios familiares reunidos alrededor del féretro, mientras posaban junto a un retrato de la mujer de 52 años.

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El lugar estuvo rodeado de numerosos arreglos florales y cintas de condolencia que ocupaban gran parte del espacio. Al fondo también se observó una cruz y una imagen religiosa, elementos que acompañaron la ceremonia de despedida.

Sobre la publicación se leyó la frase “Un último abrazo”, acompañada de un emoji de tristeza y un corazón blanco.