Famosa artista cantó en el primer recorrido del Metro de Bogotá; así fue el momento viral

La cantante Juliana Velásquez sorprendió al aparecer cantando en el Metro de Bogotá.

Juliana Velásquez mostró su emoción por ser parte del primer recorrido del Metro de Bogotá. (Foto: Bridget Bennett/AFP)

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¿Por Juliana Velásquez cantó en el Metro de Bogotá?

En redes sociales se ha hecho viral un clip en el que se le puede ver a la ganadora del Grammy interpretando uno de sus temas mientras recorre el nuevo sistema de transporte que aún está en construcción y que se encuentra en fase de pruebas.

El video termina con la artista aplaudiendo y emocionada, al destacar que se trató de la primera canción entonada en este espacio que será una novedad para los habitantes de la capital.

La visita de Juliana hace parte de una campaña de visibilización impulsada por las autoridades locales, con el objetivo de mostrar los avances de la obra y generar expectativa sobre el Metro, un proyecto esperado por décadas en Bogotá.

La artista reapareció luego de ganar la categoría a Mejor Canción en los Premios Nuestra Tierra, reafirmando su lugar como una de las voces más respetadas de la escena musical a pesar de su corta edad.

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El clip rápidamente se convirtió en tendencia, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Los seguidores destacaron la manera en que su música se integró con un espacio que simboliza progreso y modernidad para la ciudad.

Juliana, con su carisma y reconocimiento internacional, se convirtió en la embajadora perfecta para este proyecto que espera impactar de manera positiva a la ciudad.

La artista también compartió historias en su Instagram con fotos y videos, presumiendo de ser parte del primer recorrido.

Estas publicaciones reforzaron la emoción de sus seguidores y dejaron claro que la experiencia no solo fue un acto simbólico, sino también un momento histórico para la ciudad.

El momento quedará registrado como una de las primeras memorias culturales del Metro de Bogotá.

Más allá del clip viral, la artista logró que el proyecto se sintiera cercano, humano y emocionante, reforzando la idea de que el Metro no solo será un sistema de transporte, sino también un escenario donde la vida cotidiana se cruce con la creatividad y el talento urbano colombiano.