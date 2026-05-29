Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famosa artista cantó en el primer recorrido del Metro de Bogotá; así fue el momento viral

Reconocida cantante sorprendió al interpretar uno de sus temas en el primer recorrido del Metro de Bogotá.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocida artista fue la primera persona en cantar en el Metro de Bogotá.
Reconocida artista fue la primera persona en cantar en el Metro de Bogotá. (Foto: Freepik)

La cantante Juliana Velásquez sorprendió al aparecer cantando en el Metro de Bogotá.

Juliana Velásquez mostró su emoción por ser parte del primer recorrido del Metro de Bogotá.
Juliana Velásquez mostró su emoción por ser parte del primer recorrido del Metro de Bogotá. (Foto: Bridget Bennett/AFP)

Artículos relacionados

¿Por Juliana Velásquez cantó en el Metro de Bogotá?

En redes sociales se ha hecho viral un clip en el que se le puede ver a la ganadora del Grammy interpretando uno de sus temas mientras recorre el nuevo sistema de transporte que aún está en construcción y que se encuentra en fase de pruebas.

El video termina con la artista aplaudiendo y emocionada, al destacar que se trató de la primera canción entonada en este espacio que será una novedad para los habitantes de la capital.

La visita de Juliana hace parte de una campaña de visibilización impulsada por las autoridades locales, con el objetivo de mostrar los avances de la obra y generar expectativa sobre el Metro, un proyecto esperado por décadas en Bogotá.

La artista reapareció luego de ganar la categoría a Mejor Canción en los Premios Nuestra Tierra, reafirmando su lugar como una de las voces más respetadas de la escena musical a pesar de su corta edad.

Artículos relacionados

El clip rápidamente se convirtió en tendencia, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Los seguidores destacaron la manera en que su música se integró con un espacio que simboliza progreso y modernidad para la ciudad.

Juliana, con su carisma y reconocimiento internacional, se convirtió en la embajadora perfecta para este proyecto que espera impactar de manera positiva a la ciudad.

La artista también compartió historias en su Instagram con fotos y videos, presumiendo de ser parte del primer recorrido.

Estas publicaciones reforzaron la emoción de sus seguidores y dejaron claro que la experiencia no solo fue un acto simbólico, sino también un momento histórico para la ciudad.

El momento quedará registrado como una de las primeras memorias culturales del Metro de Bogotá.

Más allá del clip viral, la artista logró que el proyecto se sintiera cercano, humano y emocionante, reforzando la idea de que el Metro no solo será un sistema de transporte, sino también un escenario donde la vida cotidiana se cruce con la creatividad y el talento urbano colombiano.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos Viral

Sale a la luz emotiva imagen de las honras fúnebres de Yulixa Toloza

Familiares y allegados despidieron a Yulixa Toloza en una ceremonia marcada por la conmoción.

¡Sentido luto en el periodismo! Falleció reconocida celebridad de manera inesperada: así se reveló Talento internacional

¡Sentido luto en la televisión! Falleció reconocida celebridad de manera inesperada: así se reveló

La televisión vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de una destacada celebridad en las últimas horas.

¡Llegó la Polla Mundialista RCN! Así puedes crear tu equipo y demostrar quién sabe más de fútbol con tus amigos Deportes

¡Llegó la Polla Mundialista de Deportes RCN! Así podrás crear tu equipo y competir con tus amigos

Deportes RCN lanzó su nueva Polla Mundialista para que los fanáticos puedan crear grupos, pronosticar resultados y vivir los 104 partidos del Mundial 2026.

Lo más superlike

Sheila reaparece en sus redes tras la pronta final de La casa de los famosos Col: ¿apoya a Juanda? La casa de los famosos

Sheila reaparece en sus redes tras la pronta final de La casa de los famosos Col: ¿apoya o no a Juanda?

A minutos de la final de La casa de los famosos, Sheila Gándara dejó curioso mensaje e internautas opinan si es para Juanda Caribe.

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada rompió en llanto previo a la final de La casa de los famosos, ¿qué le pasó?

Nicky Jam en Bogotá Nicky Jam

Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”