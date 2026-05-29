Maiye, hermana de Alexa Torrex, arremetió contra el equipo de trabajo de Alejandro Estrada; ¿por qué?

Maiye, hermana de Alexa Torrex, causó polémica al arremeter contra el equipo y el fandom de Alejandro Estrada previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3.

Maiye reaccionó a las declaraciones del equipo de trabajo de Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Maiye Torrex se molestó con el equipo de trabajo de Alejandro Estrada?

La creadora de contenido dijo que el equipo detrás de las cuentas del actor está dándose todo el crédito de haberlo llevado a la final, cuando el fandom de su hermana Alexa tuvo mucho que ver en ese resultado.

Torrex expresó su molestia porque están saliendo a decir que hicieron absolutamente todo y que no recibieron ayudas de nadie.

Según Maiye, el equipo de Alexa se encargó de buscar apoyo en otros influenciadores y artistas del medio, como para que ahora quieran “echarse flores” y quedar bien ellos nada más.

Incluso aseguró que los fandoms de los famosos que iban saliendo también se organizaban para apoyar al cucuteño y que toda esa gestión no fue solo del equipo de Estrada.

La influenciadora dijo que no comparte que su hermana esté recibiendo hate por culpa del fandom de Alejandro, que no estaría valorando el esfuerzo que ha hecho Alexa por llevarlo a la victoria.

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¿Qué opina Maiye Torrex sobre la relación sentimental de Alexa con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Además de sus críticas al fandom de Estrada, Maiye mostró su descontento por la relación sentimental de Tebi con Alexa.

La creadora de contenido aseguró que el paisa es un conveniente que solo se acercó a los cucuteños para tratar de ser el ganador, pero que le falta mucho trabajo para poder tener una comunidad tan fiel y grande como la que han construido las hermanas Torrex.

Estas palabras reforzaron la percepción de que, para Maiye, Tebi no ha demostrado un compromiso genuino y que su vínculo con Alexa habría sido una estrategia más dentro del juego.

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La controversia está sobre la mesa y el ambiente dentro y fuera de la casa se siente cargado de expectativa.

Los fandoms siguen movilizados, las redes sociales hierven de comentarios y cada gesto de los finalistas se convierte en tema de conversación.

Esta noche conoceremos finalmente el resultado de las votaciones y sabremos cuál de los cuatro finalistas será coronado como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

El desenlace marcará el cierre de una edición que se consolidó como fenómeno cultural y que dejó momentos inolvidables para los televidentes.