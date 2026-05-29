Paola Jara y Jessi Uribe pusieron a cantar al público con "Despecho a 2 Voces": ¿de qué se trata?

Jessi Uribe y Paola Jara han sido una de las parejas más importantes de la farándula y la música en Colombia.

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A pesar de que ambos se dedican a la música y son reconocidos por su talento, solo tienen una colaboración oficial conocida. Se trata de “Como Si Nada”, una canción lanzada en el año 2019 que, actualmente, suma más de 38 millones de reproducciones en Spotify y se ha convertido en una de las más escuchadas en el perfil de Paola Jara.

Una de las canciones más exitosas de Paola Jara es "Como si nada" con Jessi Uribe (Foto de Canal RCN)

Sin embargo, hace algunas semanas, Jessi y Paola sorprendieron a sus fans con un importante anuncio que involucraba a ambos cantantes.

¿Qué anunció Jessi Uribe y Paola Jara”

El 26 de abril, a través de sus cuentas oficiales de Instagram, Jessi Uribe y Paola Jara publicaron un post en el que revelaron un proyecto en el que venían trabajando mucho tiempo atrás: un álbum conjunto.

“Despecho A 2 Voces” fue el nombre que le dieron a este nuevo disco que contiene 11 canciones en las cuales se habla de temas cotidianos como infidelidad, amor, perdida y traición. El álbum tiene interpretaciones de ambos artistas, a dúo, como de cada uno como solista.

Los nombres de las canciones que hacen parte de este nuevo álbum son: Infidelidad, Show Central, Las Botellas y Yo, Aún Hay Amor, Si Nos Preguntan, Borracha Te Amo, De Lejos Se Nos Nota, Consejos, Sigo Vestida, Pedacito de Mí y Alcohol Traicionero.

¿Cómo fue el lanzamiento del nuevo álbum de Jessi Uribe y Paola Jara?

El lanzamiento de “Despecho A 2 Voces” llegó en un momento especial para la pareja, ya que su anuncio coincidió con el inicio de su gira internacional por Europa, con paradas en España y Francia.

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Una de las canciones que más reproducciones tuvo del álbum es “Infidelidad”, un sencillo que trata sobre la desconfianza y el dolor que se experimenta tras enterarse de una traición amorosa. Específicamente este sencillo ha tenido mucho éxito debido a los escándalos en los que a pareja se ha visto involucrada anteriormente.

Jessi Uribe, por su lado, afirmó que la inspiración, no solo de “Infidelidad”, sino de todas las canciones del álbum, son de historias de la vida real, incluyendo la de ellos:

Todo el concepto es muy cercano a historias reales (…) muchas nos salen a nosotros y la gente sabe que ha pasado en nuestras vidas

Además, no dudó en agradecer a su esposa, Paola Jara, por haber hecho parte de este nuevo proyecto.