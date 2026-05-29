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Sheila Gándara le respondió a Juanda Caribe tras mencionarla llorando

Sheila Gándara no guardó silencio y le respondió a Juanda Caribe, luego de que él la haya mencionado en medio de lágrimas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La inesperada reacción de Sheila Gándara tras llanto de Juanda Caribe
La respuesta de Sheila Gándara tras lágrimas de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

A pocas horas de terminarse La casa de los famosos Colombia 2026, este viernes 29 de mayo, no se ha terminado la gran controversia entre Juanda Caribe su vínculo con Mariana Zapata, pues, de hecho, sobre Shiela Gándara se sigue dando de qué hablar.

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La controversia se dio cuando el humorista se vio bastante cercano a su compañera, generando las reacciones de los televidentes, quienes notaron las caricias y las muestras de afecto que se estaban dando, de hecho, él habló de lo que sentía por ella.

Por un lado, dijo el famoso que ella le gustaba y que la quería, pero que debía esperar qué pasaba con su vida en el exterior y, de hecho, Zapata reveló que sentía atracción por él.

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Sin embargo, el revuelo se formó justo cuando ella dijo que no le debía nada nadie porque está soltera, tras haber sido nombrada como “moza” por Beba en la competencia.

Y precisamente, en las últimas horas, la nueva polémica se dio luego de que Juanda llorara, diciendo que solo é sabía lo que Sheila le había hecho pasar el 31 de diciembre.

¿Qué dijo Sheila Gándara tras las palabras de Juanda Caribe sobre ella?

A través de las redes sociales se viralizó un clip de Juanda Caribe hablando sobre su relación con Sheila Gándara, mencionando en medio de lágrimas que nadie sabe lo que ella le hizo vivir el pasado 31 de diciembre.

Juanda Caribe lloró hablando de Sheila y ella respondió así
La inesperada reacción de Sheila Gándara tras llanto de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Tras estas palabras, Sheila Gándara rompió el silencio y le respondió a su expareja, comentando un tweet en el que lo cuestionan por lo dicho.

“Hasta yo quiero saber qué pasó”, fue la respuesta de la barranquillera a dicho video.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia?

La respuesta de Sheila Gándara tras lágrimas de Juanda Caribe
Juanda Caribe lloró hablando de Sheila y ella respondió así. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, Juanda Caribe dijo que él no iba a decir loque supuestamente la madre de su hija le hizo vivir en diciembre, sin embargo, horas más tarde habló a la cámara y volvió a mencionarla.

En esta ocasión el humorista se dirigió a su hija Victoria y le dijo que a ella y Sheila no les iba a faltar nada y que, además, mencionó que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en la competencia.

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