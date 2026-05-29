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Juanda Caribe hizo emotiva promesa a Sheila Gándara antes de la final de La casa de los famosos

Juanda Caribe dedicó emotivo mensaje a Sheila Gándara y su hija Victoria antes de la final de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe hizo emotiva promesa a Sheila Gándara antes de la final
Juanda Caribe dedica mensaje a Sheila Gándara / (Fotos del Canal RCN)

A pocas horas de la gran final de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe protagonizó un momento que no pasó desapercibido entre los fans del reality. El creador de contenido llamó la atención al enviar un mensaje a Sheila Gándara y su hija Victoria.

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¿Qué le dijo Juanda Caribe a Sheila Gándara y a su hija?

Durante una conversación en la casa, Juanda Caribe aseguró que, pese a todo lo que se ha dicho afuera del programa, sus sentimientos hacia Sheila Gándara no han cambiado.

El participante afirmó que una de sus mayores prioridades seguirá siendo su hija Victoria y expresó que quiere convertirse en “el mejor papá del mundo”. Además, dejó claro que continuará respondiendo por ambas.

¿Qué le dijo Juanda Caribe a Sheila Gándara y a su hija?
Juanda Caribe envió emotivo mensaje a Sheila Gándara y a su hija / (Foto del Canal RCN)

“Ni a ti ni a tu mamá le va a faltar nada en la vida”, expresó.

También aseguró que, aunque sabe que deberá enfrentar conversaciones y decisiones cuando salga del programa, por ahora está concentrado en terminar esta experiencia y llegar hasta el final de la competencia.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre las críticas afuera de La casa de los famosos Colombia?

En medio de su mensaje, Juanda Caribe supuso que afuera del programa se han generado múltiples comentarios y críticas alrededor de sus decisiones dentro de La casa de los famosos Colombia.

El participante aseguró que entiende que muchas personas tengan opiniones divididas sobre lo que ocurrió en el reality, especialmente por su cercanía con Mariana Zapata y la situación sentimental con Sheila Gándara.

Sin embargo, afirmó que dentro de la competencia siempre intentó entregarse completamente al juego y vivir cada momento de manera real.

“He puesto en riesgo casi todo”, comentó.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre las críticas afuera de La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe se pronunció sobre las críticas en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, explicó que durante estos meses ha atravesado diferentes emociones, entre ellas cansancio, frustración y tristeza, pero también aseguró sentirse orgulloso de haber llegado hasta esta etapa del reality.

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¿Qué dijo Juanda Caribe antes de la final de La casa de los famosos Colombia?

En la parte final de su discurso, Juanda Caribe agradeció a las personas que, según él, han permanecido apoyándolo desde afuera. El finalista expresó que sus amigos cercanos le dieron fuerza para continuar dentro del programa.

Aunque aclaró que no se siente ganador todavía, sí afirmó sentirse optimista y con ganas de seguir adelante después de todo lo vivido en el reality.

También aprovechó para disculparse con quienes pudieron sentirse afectados por algunas de sus acciones dentro de la casa, señalando que nunca actuó con otra intención diferente a vivir la experiencia de manera auténtica.

Este 29 de mayo se llevará a cabo la gran final de La casa de los famosos Colombia desde las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su app oficial. Los televidentes continúan apoyando a su finalista favorito, tú también puedes hacerlo a través de lacasadelosfamososcolombia.com

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