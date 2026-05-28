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Habilitan nueva boletería para el concierto de Nicky Jam en Bogotá: ¿cómo conseguir las entradas?

Una de las voces más importantes del género urbano llega a Bogotá. Nicky Jam se presentará por primera vez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Nicky Jam en Bogotá
Más de 2000 entradas fueron habilitadas para el concierto de Nicky Jam en Bogotá

El cantante puertorriqueño Nicky Jam llegará al Bogotá para brindarle a los seguidores de su música una noche inolvidable y llena de reguetón.

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¿Cuándo es el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Hace algunos meses Nicky Jam sorprendió a sus fans tras anunciar su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 06 de junio del 2026, como una de las ciudades que visitará en su gira ‘Tamo Activo Tour’.

A través de sus redes sociales, Nicky publicó un video en el que confesó que su paso por la capital colombiana lo emocionaba mucho debido a su gran amor por el país que “lo abrazó desde el primer día”

Nicky Jam en Bogotá
Nicky Jam anunció hace algunos meses su concierto en Bogotá (Foto de AFP/Charley Gallay)

¿Cómo conseguir las boletas para el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Las entradas para el gran show de Nicky Jam en Bogotá estuvieron disponibles desde el martes 03 de marzo, pero, debido a su reconocimiento internacional y el cariño del público, Nicky agotó oficialmente toda la boletería el 13 de mayo; noticia que fue devastadora para todos los fans del puertorriqueño que soñaban con interpretar sus canciones.

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Sin embargo, hace algunas horas, Megalive anunció que habilitaron 2000 entradas más en las localidades de Gramilla VIP y Gramilla General, para que todas las personas que se quedaron sin boleta, puedan adquirir la suya.

Las boletas estarán disponibles con un código de descuento que revelaron a través de sus redes sociales. Entonces, el paso a paso para comprar tu boleta es el siguiente:

  • Entra a TuBoleta.com
  • Selecciona tus entradas
  • En código promocional escribe: SOYMEGALIVE
  • Activa tu descuento y finaliza tu compra

¿Cuáles canciones cantará Nicky Jam en su concierto en Bogotá?

Normalmente, Nicky Jam cuenta con un repertorio muy variado en sus shows, el cual contiene desde canciones que ha lanzado recientemente, hasta aquellas que se hicieron famosas a finales de la década de los 90. Nicky es el autor de exitosas canciones como: Travesuras, El Perdón, Hasta el Amanecer, X y Te Boté.

Repertorio del Tour de Nicky Jam
Estas son algunas de las canciones que Nicky Jam cantará en Bogotá (Foto de AFP/ Alexander Tamargo)

Algunos otros sencillos que se espera que interprete en su show son: Voy a Beber, El Amante, Muévelo, Si Tú La Ves, Fan de Tus Fotos, Cásate Conmigo y Live It Up.

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