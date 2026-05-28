Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, se mostró sorprendida y alegre tras recibir un galardón que representó cómo había sido su participación en la competencia.

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¿Cómo fue la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, es una ex participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que fue eliminada en la semifinal del reality. La participación de la creadora de contenido fue polémica, gracias a múltiples controversias que tuvo dentro de La casa.

Una de ellas estuvo relacionada con la pelea que tuvo con su ex amiga, Mariana Zapata, en la cual tuvieron diferencias frente a la manera de actuar de cada una y protagonizaron tensas discusiones que afectaron la convivencia dentro de la casa.

Mariana Zapata fue una de las participantes con quien tuvo conflicto Beba (Foto de Canal RCN)

Además, también tuvo enfrentamientos y desacuerdos con otros participantes como Alexa Torrex, Manuela Gómez, Yuli Ruiz y Juanda Caribe.

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¿Cuál fue el premio que le otorgaron a Beba?

El 28 de julio se llevaron a cabo los Premios de la casa de los famosos Colombia 2026. En dicha premiación, se otorgaron algunos trofeos en distintas categorías como: ‘El más besucón de la casa’, ‘El/la más bailarín’, ‘Mejor Brunch’, ‘El mejor congelado’, entre muchos otros.

Beba se mostró sorprendida cuando Juanda y Alejandro, anfitriones de la actividad, anunciaron que era la ganadora de la categoría “El/la más competitiva”. Tras recibir el reconocimiento, no dudó en hablar sobre lo que pensaba al haber obtenido el premio:

Soy súper competitiva, me encanta ganar (...) entonces voy a seguir siendo así en mi vida afuera, porque siento que eso lo lleva a uno muy lejos

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¿Por qué Beba estaba dentro de La casa si ya había sido eliminada?

El reality de La casa de los famosos Colombia ya está en la última semana y, con ello, comenzaron las actividades previas a la gran final. Por eso, durante la última semana de competencia, El Jefe organizó diferentes dinámicas para impulsar las campañas de los finalistas.

Una de ellas fue el Gran Debate, espacio en el que los participantes expusieron sus ideas y contaron con la presencia de varios de sus ex compañeros, entre ellos, Beba.

Beba hizo parte, como espectadora, del Gran Debate de los finalistas de La casa de los famosos Col 2026 (Foto Canal RCN)

Una vez terminada la actividad, Marcelo anunció que todos los ex participantes iban a pasarían la noche y el día siguiente dentro de La casa.