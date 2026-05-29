Hermana de Yeison Jiménez hizo confesión tras recibir homenaje en su honor

El legado de Yeison Jiménez sigue más presente que nunca en Colombia y en la música regional, precisamente, a días del primer festival de música popular, le rindieron un homenaje a su familia y agrupación.

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¿Qué reconocimiento recibió la familia y agrupación de Yeison Jiménez?

Los organizadores de Festival Popular al Parque 2026, decidieron rendirle un homenaje a la trayectoria y legado de Yeison Jiménez. Su hermana Lina Jiménez y agrupación fueron los encargados de presencia y recibir este homenaje.

Durante el evento, los organizadores destacaron el aporte de Yeison Jiménez a la música popular colombiana y reconocieron el trabajo de las personas que han estado detrás de su legado.

Visiblemente emocionada, Lina agradeció las muestras de cariño del público y el reconocimiento que recibió junto a los integrantes de La Banda del Aventurero.

El homenaje estuvo acompañado de aplausos, mensajes de admiración y recuerdos de algunas de las canciones más representativas del artista, generando un ambiente cargado de emoción entre los asistentes.

Hermana de Yeison Jiménez recibió reconocimiento en su honor. (Foto/ Canal RCN)

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¿Qué dijo Lina Jiménez tras recibir reconocimiento de su hermano Yeison Jiménez?

Lina Jiménez aprovechó el espacio para hacer una sentida confesión sobre lo que ha vivido su familia tras la partida de su hermano y cómo cada uno lleva su duelo a su manera.

Nos duele demasiado, nos hace mucha falta mi hermano, yo digo que cada uno lleva el duelo forma diferente, mi mamá, mi cuñada, pero aquí estamos para no dejar apagar el legado de Yeison.

Lina también aprovechó para asegurar que no dejaran morir el legado de su hermano y que por eso, están adelantando unas convocatorias para encontrar a la nueva voz de la agrupación.

Nosotros como familia nos estamos parando de nuestro dolor para seguir con el sueño de él.

La hermana de Yeison también aprovechó para enviarles un mensaje a los seguidores de su hermano a que sigan escuchando y disfrutando de su música.