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Yina Calderón sorprendió al pedir votos para finalista de La casa de los famosos, ¿quién?

Yina Calderón anunció su apoyo a un finalista de La casa de los famosos e hizo una petición a su fandom.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón sorprendió al pedir votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos
Yina Calderón sorprendió al pedir votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La empresaria e influencer Yina Calderón generó sorpresa entre sus seguidores al pedir apoyo y votos para uno de los finalistas del reality La casa de los famosos Colombia, a pocas horas de la gran final. A través de sus redes sociales, hizo un llamado directo a su fandom para respaldar a su participante favorito en la competencia.

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¿Quién es el finalista de La casa de los famosos Colombia que Yina Calderón apoya?

Durante la tarde de este jueves 28 de mayo, a tan solo un día de que la gran final de La casa de los famosos Colombia se lleve a cabo, Yina Calderón sorprendió al pronunciarse por medio de sus redes sociales para anunciar el nombre del finalista al que apoyaba en esta tercera temporada.

¿Apoyo inesperado? Yina Calderón pide votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos
¿Apoyo inesperado? Yina Calderón pide votos para Alejandro Estrada en La casa de los famosos (Foto Canal RCN).

Con una imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la polémica influenciadora dejó claro que de manera pública anunciaba su apoyo a Alejandro Estrada, argumentando que el actor se merecía el premio más que nadie en la competencia.

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Así mismo, pidió a su fandom de los ‘Sayayines’ activarse para votar por Estrada y hacer su victoria una realidad.

"Tomamos la decisión y nosotros los Sayayines apoyamos a Alejandro Estrada como GANADOR de La casa de los famosos Colombia”

¿Qué opinó Yina Calderón de que Alejandro Estreada divida su premio en caso de ganar?

Así mismo, la joven empresaria manifestó su desacuerdo en que Alejandro Estrada tuviera que dividir su premio con Tebi Bernal, otro de los finalistas, en caso de ser el ganador de la tercera temporada, ya que él había luchado solo por llegar a este punto de la competencia, como para ceder parte de su ganancia.

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“No tiene que repartir su premio, de lo ganó SOLO".

Vale la pena recordar que la final entre Alejandor Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Tebi Bernal se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a partir de las 8 p.m. por el Canal RCN, y la app del Canal RCN.

Finalistas de La casa de los famosos Colombia 3.
Finalistas de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN).
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