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Maiye Torrex le lanzó indirectas a Tebi previo a la final de La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Maiye, hermana de Alexa Torrex, generó polémica con indirectas hacia Tebi justo antes de la gran final de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maiye Torrex le dice conveniente a Tebi previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3.
Maiye Torrex le dice conveniente a Tebi previo a la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Maiye, hermana de Alexa Torrex, le envió una indirecta a Tebi Bernal en el último día de competencia de La casa de los famosos Colombia 3.

Maiye Torrex habló de la relación de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia 3.
Maiye Torrex habló de la relación de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué insinuó Maiye Torrex sobre Tebi y la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Este 29 de mayo llegará el fin del juego y de la convivencia. Torrex se grabó al lado de un televisor que proyectaba la señal 24/7 del programa y señaló a Tebi, mientras cantaba insinuando que el modelo se debe poner a trabajar si quiere tener un fandom como el de Alexa.

La cucuteña expresó su desacuerdo por el pacto que había hecho entre Alejandro Estrada, Alexa y Tebi en el que se prometían repartir el premio si alguno de ellos llegaba a ganarlo.

Según Maiye, el paisa busca llevarse una tajada del dinero a cualquier costo y lo calificó como un conveniente, no solo con Estrada, sino también con Alexa, a quien supuestamente usó para llegar a la final.

El comentario Maiye generó conversación en redes sociales, pues muchos seguidores interpretaron sus palabras como un llamado de atención hacia Alexa.

Carla Giraldo, presentadora del programa, intervino para dejar claro que el juego es individual y que no se pueden hacer pactos sobre el premio.

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¿Por qué Tebi le pidió disculpas a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la polémica, Tebi se acercó a Alejandro Estrada para disculparse por su actitud, reconociendo su error y asegurando que desea verlo como ganador, incluso por encima de sus propios sueños y metas.

Por su parte, Alexa ha movilizado a su comunidad digital desde muy temprano pidiendo votos por Alejandro Estrada, de quien es jefa de campaña.

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Entre tanto, son muchas las personalidades y exparticipantes que se han sumado a la conversación de la casa más famosa del país, preguntando abiertamente por quién van a votar o directamente pidiéndole a sus seguidores que apoyen a un finalista específico.

Este fenómeno ha demostrado la alta expectativa que existe entre los televidentes, quienes no solo siguen de cerca cada movimiento dentro del reality, sino que también participan activamente en las redes sociales para respaldar a sus favoritos.

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