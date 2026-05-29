A pocas horas de la gran final de La casa de los famosos Colombia, las redes sociales también se han convertido en escenario de conversación alrededor de los finalistas y de las personas cercanas a ellos.

En medio de esa expectativa, una publicación de Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, volvió a generar comentarios entre los seguidores del programa.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia?

La gran final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo este viernes 29 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m. La gala podrá verse en vivo a través de la señal principal del Canal RCN y también desde su aplicación oficial.

Durante esta emisión se conocerá quién será el ganador de los 400 millones de pesos. Los cuatro participantes que lograron llegar hasta la última etapa del reality son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales, los seguidores del programa han mostrado interés por conocer qué sucederá tanto dentro como fuera de la competencia. Uno de los temas que más comentarios ha generado es la situación sentimental de Tebi Bernal y su expareja.

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¿Qué ha dicho Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal?

Mientras Tebi Bernal continúa aislado dentro del reality, Alejandra Salguero ha sido quien se ha pronunciado públicamente sobre el estado de su relación.

La situación tomó fuerza a mediados de abril de 2026, cuando la creadora de contenido confirmó en sus redes sociales que su relación con el participante había terminado. Según explicó en ese momento, algunas actitudes vistas dentro del programa marcaron un límite para ella.

Los comentarios surgieron luego de la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex dentro de una dinámica actoral del reality, situación que generó conversación entre los seguidores del formato.

Alexa Torrex y Tebi Bernal demostraron cercanía en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Alejandra aseguró que ciertas conductas no eran negociables para ella. Desde entonces, muchos internautas han seguido atentos a cada una de sus publicaciones y declaraciones.

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¿Qué publicó Alejandra Salguero antes de la final de La casa de los famosos Colombia?



En la tarde del 29 de mayo, Alejandra Salguero volvió a aparecer en sus historias de Instagram con una publicación que no pasó desapercibida entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido compartió varias fotografías relacionadas con sus rutinas de autocuidado y alimentación. Junto a las imágenes escribió:

“Antes de cualquier comida: intención, disciplina y cuidado propio”.

Aunque en esta ocasión no habló directamente sobre Tebi Bernal, ni sobre la final del reality, varios usuarios en redes sociales interpretaron su publicación como una muestra de que continúa enfocada en sus proyectos personales y en su bienestar.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo alrededor de la final del programa y de las posibles reacciones que puedan surgir una vez los participantes regresen a la vida fuera de la competencia.