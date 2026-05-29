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Manuela Gómez conmueve al despedirse de ‘Minitormenta’ tras La casa de los famosos

Manuela Gómez reapareció en sus redes luego de su salida de La casa de los famosos y conmovió con su despedida a Minitormenta.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez paralizó las redes con emotivo video de ‘Minitormenta’
Manuela Gómez recordó a ‘Minitormenta’ y generó conmoción en redes. (Foto/ Canal RCN)

Esta noche del viernes 29 de mayo, es la final de La casa de los famosos Colombia 2026 y precisamente para estos últimos días, los cuatro finalistas estuvieron acompañados de sus excompañeros de la tercera temporada.

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Por un lado, estuvieron los cuatro jefes de campaña haciendo todo el ejercicio democrático para que, de los candidatos, uno sea el gran ganador del reality de la vida en vivo.

Así mismo, tras el debate el pasado miércoles 27, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, estuvieron acompañados de otros exparticipantes, quienes se quedaron durante 24 horas en la casa más famosa.

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Allí estuvo Manuela Gómez, quien compartió nuevamente tiempo con su equipo Minitormenta y, de hecho, hasta tuvo un inconveniente con Beba, debido a que la barranquillera no las saludó justo antes del debate.

Sin embargo, la empresaria paisa se quedó con lo más bonito que vivió durante su regreso y así lo hizo saber en las redes sociales.

Manuela Gómez recordó a ‘Minitormenta’ y generó conmoción en redes
Así se despidió Manuela Gómez de ‘Minitormenta’ en la recta final. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez al referirse sobre ‘Minitormenta’ en La casa de los famosos?

Manuela Gómez reveló un video a través de sus redes sociales, en el que recopiló parte del posicionamiento a favor de Alejandro Estrada el pasado jueves 28 de mayo.

 

En ese video que compartió la empresaria paisa, le puso música melancólica, pero, sobre todo, reveló que “se le metió un Minitormenta al ojo”, añadiendo más clips de lo que vivieron durante toda esta tercera temporada.

Sin duda, el video causó conmoción porque esta noche se cierra ese ciclo de La casa de los famosos Colombia 2026.

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¿Cómo se vivieron los últimos días en La casa de los famosos Colombia?

Dicho esto, en la última semana de La casa de los famosos Colombia, los finalistas vivieron estos días acompañados de los amigos y la familia que construyeron durante estos más de cuatro meses.

Así se despidió Manuela Gómez de ‘Minitormenta’ en la recta final
Manuela Gómez paralizó las redes con emotivo video de ‘Minitormenta’. (Foto/ Canal RCN)

Pero, así mismo se vivieron peleas, polémicas, discusiones, diferencias y hasta besos robados, pues los exparticipantes llegaron a causar revuelo con sus cruces de palabras y es que hasta las jefes de campaña se enfrentaron.

Sin embargo, al cerrar este ciclo, lo que pasó dentro del reality, ellos lo dejarán hasta allí.

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